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Военнослужащие, которые не подпишут новые контракты, будут служить до демобилизации — Минобороны

19:14, 15 июня 2026
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Мстислав Баник подчеркнул, что о демобилизации сейчас речь не идет, поскольку она «возможна только после окончания войны».
Военнослужащие, которые не подпишут новые контракты, будут служить до демобилизации — Минобороны
Фото: depositphotos.com
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Заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил, что военнослужащие, которые не захотят подписывать новые контракты, предложенные Минобороны, будут проходить службу до общей демобилизации. Об этом он заявил во время брифинга.

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По его словам, денежное обеспечение будет одинаковым как у контрактников, так и у мобилизованных.

«То есть если мы говорим о пехотинце-контрактнике и мобилизованном, которые сидят рядом в одном окопе, — по деньгам будет все то же самое, только контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации», — сказал он.

Заместитель министра также подчеркнул, что о демобилизации сейчас речь не идет, поскольку она «возможна только после окончания войны».

Он также заверил, что постепенное увольнение людей с военной службы будет происходить. «Но это уже ближе к концу года будем прорабатывать», — сказал Баник.

«Может ли сейчас человек предположить, когда именно он будет уволен со службы? Пока нет. Но наш замысел заключается в том, что если мы говорим о солдатах, сержантах, например, которые служат дольше всего, то если они подпишут сейчас все эти наши контракты или останутся на своих нынешних должностях, когда придет их очередь увольняться — они будут уволены», — добавил он.

Напомним, что Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление о введении контрактов с четкими сроками службы. С 15 июня 2026 года можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и других составляющих Сил обороны.

Добавим, министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

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