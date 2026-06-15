Новые контракты в ВСУ: какие сроки службы, отсрочки и выплаты предусмотрены

Для всех военнослужащих предоставляется возможность заключать контракты на сроки от 6 до 24 месяцев.

Фото: mod.gov.ua

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Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление о введении контрактов с четкими сроками службы. С 15 июня 2026 года можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) и других составляющих Сил обороны.

Согласно Постановлению Кабмина от 12 июня № 768, экспериментальный проект будет действовать два года — до июня 2028 года.

Контракты с четкими сроками службы

Для всех военнослужащих предоставляется возможность заключать контракты на сроки от 6 до 24 месяцев.

На боевых должностях:

для действующих военнослужащих — 10 месяцев;

для граждан из запаса — 14 месяцев;

для граждан из запаса с боевым опытом — от 6 месяцев.

На остальных должностях — 24 месяца.

Отсрочки после завершения контракта

После завершения срока действия новых контрактов защитникам гарантируется увольнение с военной службы.

Также для всех гарантированы отсрочки от призыва по мобилизации — не менее 6 месяцев (базовая отсрочка).

Дополнительная продолжительность отсрочки:

+3 месяца за каждые 30 дней боевых действий — для контрактов на 10, 14 месяцев, а также от 6 месяцев;

+1 месяц за каждые 30 дней боевых действий — для контрактов на 24 месяца;

+6 месяцев за каждый год военной службы с начала военного положения — для контрактов на 10 месяцев;

+1 месяц за каждый год военной службы до введения военного положения — для всех.

Чем дольше защитник находится на военной службе, тем продолжительнее будет отдых. Минобороны отдельно разъясняло принцип начисления продолжительности отсрочки по каждому виду контракта.

Выплаты по новым контрактам

Для украинских защитников вводятся новые доплаты:

20 000 гривен — за сутки ведения штурмовых действий в глубине обороны своих войск;

40 000 гривен — за сутки ведения штурмовых действий в глубине обороны противника.

Выплаты за выполнение боевых задач пропорционально времени выполнения соответствующих задач:

до 100 000 гривен — базовая боевая выплата для первого эшелона обороны или наступления;

170 000 гривен — выплата до взводного опорного пункта;

70 000 гривен — выплата до ротного опорного пункта;

50 000 гривен — на пунктах управления.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

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