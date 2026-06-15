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Как оформить переход на новый контракт: Михаил Федоров назвал четыре способа

18:26, 15 июня 2026
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Новые контракты Сил обороны будут предусматривать четкие сроки службы и гарантированные отсрочки.
Как оформить переход на новый контракт: Михаил Федоров назвал четыре способа
Фото: focus.ua
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Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что с 15 июня подписать новые контракты Сил обороны могут гражданские лица, мобилизованные, действующие военнослужащие и военные, которые уже проходят службу по контракту.

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«Новые контракты предусматривают четкие сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения, новую систему денежного обеспечения, а также больше предсказуемости и контроля над собственной службой», — заявил он.

Михаил Федоров подчеркнул, что для действующих военнослужащих это прежде всего четко определенные сроки службы. В зависимости от типа контракта они могут составлять от 6 до 24 месяцев, а после завершения службы предусмотрена гарантированная отсрочка, учитывающая предыдущий срок службы и боевой опыт.

Оформить переход на новый контракт можно несколькими способами:

Через Армия+

Подайте рапорт в разделе «Сервисы» — «Контракты» и отслеживайте статус его рассмотрения непосредственно в приложении.

Через свою воинскую часть

Подайте рапорт на заключение нового контракта через отделение персонала своей воинской части.

Через Резерв+

В разделе «Вакансии» — «Новые контракты» выберите вакансию и подайте заявку в подразделение — далее рекрутер свяжется с вами.

Через центр рекрутинга

Получите консультацию относительно условий службы, выберите должность и начните оформление контракта.

«Также уже в июле будут начислены новые выплаты за июнь всем военнослужащим, независимо от того, подписали ли они новые контракты.

Это лишь первый этап трансформации. Наша задача — построить систему военной службы с понятными правилами, справедливыми условиями и уважением к человеку», — добавил он.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введения трех типов контрактов.

Напомним, заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что офицеров ВСУ не планируют увольнять со службы по общей модели демобилизации, поскольку офицерский состав является одним из ключевых кадровых ресурсов армии.

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