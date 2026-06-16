Норму об «украинофобии» могут не поддержать из-за риска дублирования действующих положений Уголовного кодекса

В Раде раскритиковали инициативу по криминализации «украинофобии», указав на дублирование действующих норм УК и слабое обоснование.

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В Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект №15186, которым предлагается внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины и ввести отдельную уголовную ответственность за «украинофобию».

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает установление уголовной ответственности за проявления украинофобии, в частности за публичные призывы к отрицанию субъектности Украинского государства и нации, оправдание их подчинения или ассимиляции, а также за отрицание правомерности борьбы за независимость и развитие украинской государственности. Отдельно предлагается криминализировать публичное неуважение к украинскому языку, культуре и этнокультурным признакам с целью подрыва национальной идентичности.

В частности, авторы законопроекта отмечают, что документ направлен на «создание эффективного законодательства», которое позволит криминализировать украинофобию как инструмент «гибридной войны», а также усилить информационную устойчивость государства и правовую защиту украинской государственности, языка и культуры.

Однако законопроект уже получил ряд замечания.

В Верховной Раде обратили внимание, что предлагаемые изменения имеют признаки дублирования уже существующих уголовно-правовых механизмов. В частности, отмечается, что отдельные проявления, которые предлагается охватить понятием «украинофобия», уже урегулированы действующим законодательством.

Речь идет, в частности, о:

административной ответственности за нарушение языкового законодательства;

уголовной ответственности за коллаборационную деятельность;

статье 161 УК Украины (разжигание национальной вражды и дискриминация);

статье 300 УК Украины (распространение материалов с пропагандой нетерпимости);

статье 442 УК Украины (призывы к геноциду);

статье 436-1 УК Украины (пропаганда тоталитарных режимов);

статье 436-2 УК Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Также отмечается, что совершение преступления по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости уже признаётся отягчающим обстоятельством (п. 3 ч. 1 ст. 67 УК Украины) и может выступать квалифицирующим признаком ряда преступлений — в частности умышленного убийства, телесных повреждений, побоев и истязаний, пыток, угрозы убийством, а также посягательства на территориальную целостность Украины.

Кроме того, законопроект не содержит достаточного обоснования необходимости новой криминализации — в частности отсутствуют надлежащий анализ статистики, криминологическая характеристика явления и оценка эффективности уже действующих норм.

В законопроекте №15186, которым предлагается ввести уголовную ответственность за «украинофобию» через изменения в статью 161 УК Украины, заложен ряд концептуальных и технико-юридических замечаний, которые уже стали предметом оценки со стороны государственных органов.

Ключевой блок критики касается самой целесообразности криминализации. Подчёркивается, что изменения в Уголовный кодекс должны приниматься только при наличии обоснованной необходимости, чтобы не расширять уголовное законодательство без нужды и не создавать дублирующие составы правонарушений с похожими признаками. Также обращается внимание, что предложенная модель может создать риск дальнейшего расширения уголовно-правовых норм в отношении различных форм ксенофобии, учитывая, что в Украине проживают представители более 100 национальных меньшинств.

Кроме того, законопроект не соответствует подходам Конституционного Суда относительно вступления законов в силу. Речь идёт о необходимости установления разумного переходного периода между официальным опубликованием закона и его введением в действие.

Вместе с тем финансово-экономическая составляющая проекта оценивается положительно. Министерство финансов сообщило, что положения инициативы не создают дополнительной нагрузки на государственный бюджет и не противоречат бюджетному законодательству, что фактически снимает фискальные риски.

В то же время в Национальной полиции обратили внимание на потенциальное дублирование норм Уголовного кодекса Украины. Действующая редакция статьи 161 УК Украины уже предусматривает ответственность за действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, а также унижение национальной чести и достоинства. Это ставит под сомнение необходимость выделения нового состава преступления и требует чёткого разграничения с действующим регулированием.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики отметил, что вопрос, поднятый законопроектом, является актуальным, поскольку украинофобия рассматривается как инструмент гибридной войны государства-агрессора. Она направлена на оправдание вооружённой агрессии через дегуманизацию украинцев, отрицание их государственно-образующих усилий, обесценивание культурной самобытности и дискредитацию украинского языка. В частности, термин «украинофобия», закреплённый в законе о засуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии, не полностью соответствует признакам состава преступления, предусмотренным действующей статьёй 161 УК Украины. В связи с этим предлагается отдельно закрепить понятие «проявления украинофобии» как самостоятельный вид уголовно наказуемых действий в этой статье.

Кабинет Министров в своей оценке возражений не высказал и отметил, что законопроект в целом соответствует международно-правовым обязательствам Украины и подходам к противодействию формам нетерпимости в контексте евроинтеграции.

Таким образом, позиции органов власти формируют неоднородную картину: правительственный уровень демонстрирует нейтрально-позитивную оценку, профильный комитет — концептуальную поддержку с необходимостью уточнений, тогда как правоохранительные и юридические институты акцентируют внимание на рисках дублирования норм, правовой неопределённости и потенциального усложнения уголовно-правовой системы.

В итоге дискуссия касается не только понятия «украинофобии», но и того, нужно ли вообще вводить новую статью и не усложнит ли это действующее уголовное законодательство.

Напоминаем, ранее «Судебно-юридическая газета» обращала внимание, что криминализация «украинофобии» может создать больше проблем, чем правовых решений. Ключевое замечание заключается в том, что предложенные в законопроекте формулировки носят оценочный характер и не являются устоявшимися юридическими терминами. В уголовном праве это может создать риски для принципа правовой определённости, поскольку лицо должно чётко понимать, какие именно действия являются уголовно наказуемыми.

В настоящее время значительная часть действий, которые в публичном дискурсе связывают с «украинофобией», уже охватывается статьёй 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национальной чести и достоинства, а также ограничение прав по национальному признаку. В этой связи возникает вопрос, идёт ли речь об уточнении действующих норм или фактически о создании нового состава преступления с более широкими пределами применения.

Также отмечается риск, связанный с использованием оценочного понятия «украинофобия», поскольку его отсутствие в чётком нормативном определении может привести к различному и субъективному толкованию, что противоречит базовым принципам уголовного права.

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