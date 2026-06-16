Военнообязанные смогут выбирать часть, должность и срок службы: как работает мотивационный контракт

Контракт предусматривает отсрочку от мобилизации после увольнения и гарантированное завершение службы после окончания срока контракта.

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«Судебно-юридическая газета» уже сообщала, что Кабинет Министров Украины утвердил Постановление № 768, которое дает старт новому экспериментальному проекту. Его главная цель — повысить уровень укомплектованности боевых военных частей мотивированным личным составом.

Государство предлагает внедрение дополнительных мотивационных факторов для военнообязанных, а именно новый «Мотивационный контракт». Это особая форма военной службы, которая сочетает в себе четкие временные рамки, право выбора места службы и расширенный пакет социальных гарантий. Речь идет об экспериментальной форме контрактной службы, которая может применяться как к мобилизованным, так и к добровольцам.

Кто может заключить мотивационный контракт?

Круг лиц, на которых распространяется действие Постановления № 768, является довольно широким. В проект привлечены:

Гражданские граждане Украины.

Действующие военнослужащие, а именно мобилизованные, контрактники, резервисты и офицеры по призыву.

Иностранцы и лица без гражданства.

Полицейские полиции особого назначения.

Мотивационный контракт предусматривает не только повышенное денежное обеспечение, но и обязательное непосредственное участие в боевых действиях. В соответствии с постановлением Кабмина № 768 лица, заключающие такой контракт, должны отслужить в районах ведения военных (боевых) действий не менее шести месяцев суммарно в течение срока действия контракта.

Пакет мотивационных факторов

Государство в рамках эксперимента берет на себя обязательства, которые ранее не предлагались в таком объеме одновременно:

Возможность выбрать конкретную военную часть и штатную должность.

Выплата единовременной денежной помощи после заключения контракта, ежемесячное денежное обеспечение и дополнительные «боевые» вознаграждения.

Денежная компенсация за поднаем жилья и доступное ипотечное кредитование под 3% годовых на протяжении всего срока службы.

Сохранение места работы, должности и места учебы на весь период службы.

Право на квотное поступление в вузы за счет бюджета после получения статуса УБЗ и увольнения.

Отсрочка от мобилизации после службы

Согласно Порядку реализации экспериментального проекта, военнообязанные, которые прошли службу по мотивационному контракту и были уволены в связи с окончанием его срока, получают право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

Продолжительность такой отсрочки рассчитывается индивидуально по совокупности нескольких оснований, в зависимости от вида контракта и боевого опыта.

Базовая отсрочка 6 месяцев со дня увольнения предоставляется всем, кто успешно завершил мотивационный контракт сроком на 10, 14, 24 месяца, а также ветеранам, которые заключали контракт на срок от 6 месяцев. Бонусы за непосредственное участие в боевых действиях

Для тех, кто заключал контракт на 10, 14 месяцев или контракт от 6 месяцев (для ветеранов): добавляется 3 месяца отсрочки за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях.

Для тех, кто заключал контракт на 24 месяца: добавляется 1 месяц отсрочки за каждые 30 дней участия в боевых действиях.

Учет предыдущего опыта службы

Эксперимент предусматривает дополнительные сроки отсрочки для тех, кто уже имел опыт службы до момента подписания мотивационного контракта:

За службу во время полномасштабной войны: лица, которые заключили контракт на 10 месяцев, получают дополнительно 6 месяцев отсрочки за каждый год военной службы, пройденной с 24 февраля 2022 года до дня заключения мотивационного контракта.

За непрерывную службу до полномасштабного вторжения: лица, которые заключили контракт на 10 или 24 месяца, получают 1 месяц отсрочки за каждый год непрерывной службы, пройденной до 24 февраля 2022 года.

Важные процедурные особенности

Все вышеуказанные сроки рассчитываются по совокупности всех оснований для их предоставления.

Для выпускников военных вузов условия предоставления отсрочки зависят от того, проходили ли они службу на должностях в боевых частях, включенных в специальные перечни.

В течение всего срока действия отсрочки лицо может быть вновь принято или призвано на военную службу, но исключительно с его собственного согласия.

Таким образом, мотивационный контракт создает четко определенный период действия отсрочки после службы, продолжительность которой прямо пропорциональна интенсивности боевой работы и общему стажу военнослужащего.

В отличие от мобилизации мотивационный контракт дает право на увольнение после окончания его срока. Если военнослужащий не желает продолжать службу, он подлежит увольнению в связи с окончанием срока контракта в порядке, определенном законодательством.

Возможность самостоятельного выбора воинской части и должности

Такая возможность является одним из дополнительных мотивационных факторов нового экспериментального контракта.

Граждане Украины, желающие проходить службу по мотивационному контракту, должны подать заявление в бумажной или электронной форме. В этом заявлении обязательно указываются:

выбранная воинская часть;

выбранная штатная должность.

Заявление можно подать через рекрутинговые платформы, в частности через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, или непосредственно в центры рекрутинга, ТЦК и СП или кадровые подразделения частей.

Важно: выбрать можно не любую часть или должность, а только те, которые включены в специальные перечни, утвержденные Минобороны, ГУ Нацгвардии, СБУ или другими профильными ведомствами для участия в экспериментальном проекте.

Если заявление поступило в ТЦК или центр рекрутинга, его обязаны передать в выбранную часть в течение одного рабочего дня. Воинская часть проводит с кандидатом собеседование для уточнения намерений.

Командир части должен принять решение о принятии на службу или отказе в течение трех рабочих дней.

В случае отказа кандидату направляется уведомление с указанием конкретной причины.

Военнослужащие, проходящие службу по мотивационному контракту в частях из экспериментального перечня, могут в дальнейшем перемещаться по службе исключительно в пределах должностей и частей, которые также включены в эти перечни.

Напоминаем, что министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил детали новой контрактной системы военной службы, которая будет предусматривать гарантированную отсрочку после завершения контракта. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, предыдущего срока службы и участия военнослужащего в боевых действиях.

Также в Министерстве обороны раскрыли детали новой системы денежного обеспечения для военнослужащих и введение трех типов контрактов.

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