Иностранцев на военную службу будут принимать без медицинского осмотра и психологического отбора — постановление Кабмина

В Украине утвердили новую систему мотивационных контрактов в секторе обороны.

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Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение денежного обеспечения для военнослужащих: минимальный уровень выплат в тылу должен составлять не менее 30 тысяч гривен, тогда как для военных, выполняющих задачи на передовой, средний уровень оплаты может достигать около 300 тысяч гривен.

В частности, в Министерстве обороны отмечали, что в рамках новой модели средний размер денежного обеспечения для пехотинцев предусматривается на уровне примерно 300 тысяч гривен в месяц, а максимальные выплаты могут достигать до 460 тысяч гривен в зависимости от характера и интенсивности выполнения боевых задач.

В связи с этим Кабинет Министров Украины принял постановление №768 от 12 июня 2026 года, которым запускается двухлетний экспериментальный проект с новой системой мотивационных контрактов для военнослужащих, полицейских подразделений особого назначения, а также иностранцев и лиц без гражданства.

Решение является частью более широкой трансформации системы военной службы, которая предусматривает четкие сроки контрактов, денежные надбавки в зависимости от участия в боевых действиях и расширение механизмов рекрутинга.

Суть экспериментального проекта

Постановление запускает двухлетний эксперимент с новой моделью военной службы по «мотивационным контрактам», который распространяется на ВСУ, Нацгвардию, Госпогранслужбу, СБУ, разведывательные органы и другие силовые структуры, а также предусматривает возможность привлечения иностранцев и лиц без гражданства. Ключевая идея проекта — внедрение более гибких и стимулирующих условий службы. Согласно постановлению Кабмина, контракты заключаются на фиксированные сроки, предусматривают повышенное денежное обеспечение и привязку части выплат к характеру выполняемых задач, в частности к участию в боевых действиях.

Обязательным условием контракта является непосредственное участие в боевых действиях в районах их ведения в течение не менее шести месяцев в совокупности в течение срока действия контракта. Таким образом, контракт направлен на привлечение военнослужащих к выполнению боевых задач и усиление боевых возможностей подразделений.

Мотивационный контракт заключается по утвержденной правительством форме для граждан Украины и отдельно — для иностранцев и лиц без гражданства. В отдельных случаях он предусматривает обязательное участие в боевых действиях в течение не менее шести месяцев.

Сроки службы по мотивационному контракту устанавливаются:

10 месяцев — для боевых должностей;

14 месяцев — для новых контрактников с обязательной боевой службой;

от 6 месяцев — для отдельных категорий опытных военнослужащих;

24 месяца — для иных должностей вне определенных боевых подразделений.

Действующие военнослужащие могут перейти на мотивационный контракт, при этом предыдущий контракт прекращается. После завершения службы по таким контрактам военнослужащие могут заключать новые контракты или продолжать службу в соответствии с действующим законодательством.

Перемещение военнослужащих, проходящих службу по мотивационному контракту, допускается только в пределах определенных боевых должностей и подразделений. Военнослужащие, получившие ранения или утратившие годность к службе вследствие боевых действий, могут быть переведены на другие должности по собственному желанию.

Отбор кандидатов осуществляется через территориальные центры комплектования, рекрутинговые центры, подразделения силовых органов.

Как заключить мотивационный контракт

Мотивационный контракт заключается по утвержденной форме для граждан Украины и отдельно для иностранцев и лиц без гражданства.

Контракт может заключаться в электронной форме (при наличии технической возможности), а назначение и перемещение военнослужащих может осуществляться через государственный веб-портал электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны.

К заявлению прилагаются:

фамилия, собственное имя, отчество; дата рождения;

выбранная воинская часть;

выбранная штатная должность;

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты.

Кроме этого, отбор иностранцев и лиц без гражданства для прохождения военной службы по мотивационному контракту осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Украины от 10 июня 2016 г. № 248, а также Положением о службе в Национальной гвардии Украины, утвержденным Указом от 21 февраля 2024 г. № 84.

Отбор таких лиц осуществляется без медицинского осмотра для определения пригодности к службе по состоянию здоровья. Также не проводится профессионально-психологический отбор.

Для лиц, заключающих мотивационный контракт, в воинской части организуется:

базовая общевойсковая подготовка (если ранее не проходили) — от 51 суток;

специальная подготовка — от 14 суток (при необходимости);

курс адаптации — 14 суток.

Для уже действующих военнослужащих, переходящих на мотивационный контракт, проводится:

специальная подготовка (при необходимости);

курс адаптации — 14 суток (если переводятся с других должностей).

Также лица, проходившие военную службу по мотивационному контракту и уволенные по определенным основаниям, не подлежат мобилизации после увольнения в следующих случаях:

в течение 6 месяцев — если контракт был заключен на 10, 14 или 24 месяца;

в течение 3 месяцев за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях (для контрактов на 10 и 14 месяцев);

в течение 6 месяцев за каждый год военной службы в период военного положения до заключения контракта (для контракта на 10 месяцев);

в течение 1 месяца за каждый год непрерывной службы до введения военного положения (для контрактов на 10 или 24 месяца);

в течение 1 месяца за каждые 30 дней участия в боевых действиях (для контракта на 24 месяца).

Какие предусмотрены выплаты

В рамках экспериментального проекта предусмотрена выплата вознаграждений военнослужащим Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и полицейским в период действия военного положения.

В районах ведения боевых действий или выполнения задач обороны государства установлены следующие выплаты:

до 100 000 грн в месяц — за непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях обороны,

170 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач на линии боевого соприкосновения и в определенных районах,

70 000 грн в месяц — за выполнение боевых задач на удалении от линии соприкосновения в пределах определенных зон,

20 000 грн за сутки — за штурмовые действия при восстановлении позиций,

40 000 грн за сутки — при штурмовых действиях по захвату позиций противника,

100 000 грн — за взятие в плен военнослужащего противника,

15 000 грн — за уничтожение живой силы противника (при подтверждении),

50 000 грн в месяц — за выполнение задач на командных пунктах,

от 15 000 до 30 000 грн — для инструкторского состава,

10 000 грн — для других категорий военнослужащих.

В случае права на несколько видов выплат применяется наибольший размер вознаграждения. Общая сумма всех выплат одному военнослужащему или полицейскому не может превышать 460 000 грн в месяц.

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