Как работает новая система оценивания повседневного функционирования заменившая МСЭК: эксклюзивный комментарий от Минздрава «Судебно-юридической газете»

Электронные направления, отсутствие ЛКК и специальные условия для военнослужащих — таковы ключевые принципы новой системы оценки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Введение системы оценки повседневного функционирования человека (ОПФО) в январе 2025 года вместо медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) стало ответом на устаревшую бумажную логику работы. Вместо медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) заработал механизм, основанный на электронном документообороте, централизованном учёте дел и новых процедурах работы экспертных команд.

Министерство здравоохранения Украины предоставило «Судебно-юридической газете» разъяснения, как новая архитектура ОПФО чётко разграничивает медицинскую оценку состояния здоровья и правовую оценку деятельности должностных лиц.

МСЭК vs ОПФО

Законодательство чётко разделяет результаты деятельности старой и новой моделей. Решения, принятые системой МСЭК, не являются результатом работы ОПФО. Новая система имеет принципиально иной маршрут и механизмы организации. Проверка обоснованности старых решений осуществляется в установленном законодательством порядке, что позволяет сохранить правовую преемственность без перекладывания ответственности за прошлые процедуры на новую систему.

Новая система имеет другие процедуры, электронный документооборот, централизованный учёт дел и иной механизм организации работы экспертных команд.

Решения, принятые в старой системе МСЭК, в том числе те, которые стали предметом общественного внимания в связи с возможными злоупотреблениями отдельных должностных лиц, не являются результатом работы новой системы ОПФО. Такие решения могут быть предметом проверки обоснованности в установленном законодательством порядке, а вопросы возможного неправомерного поведения конкретных лиц — предметом правовой оценки компетентных органов.

Кто за что отвечает

Минздрав и Центр оценки функционального состояния человека отвечают за медико-экспертную составляющую в пределах определённых законом полномочий, в частности за проверку обоснованности решений МСЭК или экспертных команд.

Правоохранительные органы, органы прокуратуры, дисциплинарные органы и суд отвечают за выявление, расследование и правовую оценку возможных уголовных, дисциплинарных или служебных правонарушений.

Вопросы назначения, перерасчёта или выплаты пенсий относятся к компетенции органов, отвечающих за пенсионное обеспечение.

ВВК и ОПФО — это разные процедуры. ВВК решает вопросы, связанные с пригодностью к военной службе и причинно-следственной связью заболевания, травмы или ранения с прохождением службы. ОПФО оценивает повседневное функционирование человека и устанавливает, в частности, инвалидность или степень утраты профессиональной трудоспособности.

Обновлённый алгоритм направления на оценивание

Ключевым изменением стала отмена врачебно-консультативных комиссий (ЛКК) как этапа маршрута для совершеннолетних лиц.

В новой системе лечащий врач формирует направление самостоятельно в электронной системе.

Для военнослужащих предусмотрен специальный механизм: направление может сформировать председатель ВВК, что устраняет необходимость дополнительных визитов к другим специалистам.

Важно различать: ВВК определяет пригодность к службе, тогда как ОПФО оценивает функционирование человека для установления инвалидности или утраты трудоспособности.

Преимущества цифровизации

Оценка повседневного функционирования человека проводится с использованием электронной системы, которая обеспечивает:

электронное формирование направлений;

централизованный учёт дел;

фиксацию ключевых этапов прохождения дела;

электронное принятие и хранение решений;

передачу данных для дальнейшего обеспечения социальных гарантий.

Бумажные медицинские документы могут быть частью первичной медицинской документации человека, однако это не означает, что процедура ОПФО является бумажной или работает по логике старой МСЭК.

Показатели системы по состоянию на май 2026 года

Система ОПФО демонстрирует масштабный охват:

Внесено в систему: 769 018 дел.

Рассмотрено: более 737 362 дел.

Инвалидность установлена в 640 233 случаях (из них 278 721 — впервые), а в 40 078 случаях в установлении было отказано.

45 085 решений были отменены по результатам проверок.

Ресурсное обеспечение и формы работы

Процесс обеспечивают 1775 экспертных команд в 304 учреждениях здравоохранения. К работе привлечены 7516 специалистов и 965 администраторов. Система предлагает различные формы взаимодействия:

Очная оценка (основная форма): 685 293 дела.

Заочная (по документам): 37 110 дел.

Телемедицина: 11 911 дистанционных оцениваний.

Выездная оценка: 3032 случая по месту пребывания пациента.

Демографический и диагностический портрет

Среди заявителей преобладают мужчины (493 919) по сравнению с женщинами (243 444). Наиболее распространённые цели обращений:

Плановая повторная оценка — 338 995.

Установление инвалидности — 323 966.

Клиническая картина по МКБ-10:

Болезни системы кровообращения: 132 048.

Болезни костно-мышечной системы: 123 434.

Новообразования (онкология): 97 176.

Болезни нервной системы: 93 309.

Динамика эффективности

Одним из главных индикаторов успеха реформы является радикальное сокращение сроков рассмотрения дел.

Если в апреле 2025 года среднее время ожидания составляло 43,05 дня, то по состоянию на май 2026 года оно сократилось до 14,89 дня. Постепенное снижение этого показателя наблюдалось на протяжении всего года, что свидетельствует об адаптации системы и оптимизации внутренних процессов.

Централизованный электронный учёт и фиксация каждого этапа дела позволяют осуществлять эффективный мониторинг деятельности экспертных команд. Реформа продемонстрировала свою жизнеспособность, обеспечив обработку более 700 тысяч дел в течение года и установив новые стандарты качества в сфере здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.