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Что делать, если вы нашли потерянную вещь или деньги – Верховный Суд определил границу между находкой и кражей

22:36, 15 июня 2026
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Верховный Суд объяснил, когда «найденное» становится уголовным преступлением.
Что делать, если вы нашли потерянную вещь или деньги – Верховный Суд определил границу между находкой и кражей
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В повседневной жизни бывают ситуации, когда можно случайно наткнуться на потерянные вещи — кошелек, документы, украшения или другие ценные предметы. В таких случаях важно понимать, как правильно действовать в соответствии с законодательством.

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Найденная вещь в понимании Гражданского кодекса Украины — это имущество, которое выбыло из владения собственника без его воли. Важно: лицо, которое ее нашло, не приобретает право собственности автоматически.

В соответствии со статьей 337 Гражданского кодекса Украины, находку необходимо немедленно вернуть владельцу, если его можно установить, или сообщить о ней соответствующим органам.

По словам юристов, если владельца вещи установить невозможно, следует:

  • Сообщить о находке в Национальную полицию по спецлинии 102 или обратиться к ближайшему экипажу полиции либо в орган местного самоуправления. Это будет соответствовать требованиям законодательства.
  • Бюро находок. Довольно архаичный способ, однако он остается вспомогательным механизмом возврата утраченных вещей и документов, особенно если речь идет о потере в городском транспорте или административных зданиях. К сожалению, исчерпывающего перечня бюро находок нет, поэтому в каждом населенном пункте их следует искать отдельно.
  • Если вы нашли вещь в помещении или транспортном средстве, наилучшим вариантом будет передать находку владельцу помещения или транспортного средства.
  • Также допускается публичный поиск владельца через социальные сети.

Каких правил следует придерживаться:

  • по возможности не публикуйте оригинальные фотографии документов, так как это может привлечь внимание мошенников и привести к неконтролируемому распространению персональных данных;
  • не раскрывайте реквизиты документов (серия и номер паспорта, адрес регистрации и т. п.);
  • удачным решением будет указать место находки, какой документ вы нашли и фамилию, инициалы владельца.

Вы можете хранить найденное имущество у себя или передать его на хранение в Национальную полицию либо орган местного самоуправления.

Ответственность и права лица, нашедшего вещь

Лицо, нашедшее имущество, несет ответственность за его утрату или повреждение только в случае умысла или грубой неосторожности — и только в пределах стоимости вещи.

Также закон предусматривает право на компенсацию:

  • возмещение расходов, связанных с хранением или поиском владельца;
  • вознаграждение до 20% стоимости вещи, если владелец установлен и забирает имущество.

Если владелец публично обещал вознаграждение — оно выплачивается в соответствии с такими условиями.

В то же время в случае сокрытия находки право на вознаграждение утрачивается.

Когда находка может стать вашей собственностью

Право собственности на найденную вещь может перейти к лицу, которое ее нашло, если в течение 6 месяцев после сообщения о находке:

  • не установлен владелец;
  • владелец не заявил своих прав на вещь.

В таком случае имущество может перейти в собственность территориальной громады, если нашедшее лицо отказывается от его получения.

В то же время завладение имуществом, которое по любой причине оказалось в ненадлежащем, но известном владельцу месте, следует расценивать как кражу.

Такой вывод сделал Верховный Суд в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №688/2554/22.

По обстоятельствам дела обвиняемая, находясь в магазине, тайно похитила с поверхности прилавка мобильный телефон потерпевшего, положила его в свою сумку и вышла из помещения магазина.

Защита настаивала, что обвиняемая не имела умысла на совершение кражи, поскольку найденный на полке магазина телефон считала находкой и намеревалась вернуть владельцу за вознаграждение.

Верховный Суд указал на правильность квалификации действий осужденной как тайного похищения чужого имущества.

По нормативному определению кража — это тайное похищение имущества, которое заведомо является чужим для виновного, то есть находится в собственности другого лица, и виновный не имеет на это имущество ни действительного, ни предполагаемого права.

Завладение имуществом, которое фактически не выбыло из владения собственника, а оказалось по любой причине в ненадлежащем, но известном ему месте (оставленное или забытое), лицом, которое знало, кому принадлежит это имущество, имело основания считать, где находится владелец вещи и осознавало, что он может за ней вернуться, следует расценивать не как присвоение находки, а как кражу чужого имущества.

Если присвоение имущества происходит в административных помещениях, пунктах осуществления расчетно-кассовых операций и других общественных местах с ограниченным пространством, в таких случаях следует констатировать презумпцию «забытости» вещи ее владельцем: в подобных случаях лицо, присваивающее вещь, должно понимать, что внешние условия, обстановка и расположение вещи свидетельствуют о том, что она фактически не выбыла из владения собственника, а лишь оставлена или забыта им.

В отличие от кражи, присвоенное имущество может считаться находкой лишь при условиях, что:

а) оно выбыло из владения собственника;

б) местонахождение этого имущества собственнику неизвестно;

в) между утратой имущества и его находкой прошел длительный срок, который давал собственнику основания считать имущество окончательно утраченным;

г) лицо, нашедшее имущество, не было очевидцем события утраты и само не совершало никаких активных действий, направленных на изъятие имущества из владения собственника;

д) отсутствует возможность выявления (идентификации) законного владельца имущества.

В то же время установленные судами предыдущих инстанций в этом уголовном производстве обстоятельства указывали на следующие факты:

  • нахождение объекта посягательства в известном для потерпевшего месте, а именно в помещении магазина «Цукерочка», о чем свидетельствовало, в частности, то, что он вернулся в помещение и предпринимал активные действия по поиску телефона именно в пределах этого магазина, что указывает на то, что телефон, несмотря на его утрату, оставался в собственности потерпевшего, однако реализовать право пользования и распоряжения им он не мог из-за противоправных действий конкретного лица;
  • реальную осведомленность лица о том, кому принадлежит телефон, в частности нахождение в очереди за потерпевшим, наличие в телефоне банковской карты и паспорта потерпевшего, то есть конкретного, а не предполагаемого лица, что позволяло точно идентифицировать владельца и предполагать, что он вернется за своими вещами.

Кроме того, из установленных судами обстоятельств не следовало, что обвиняемая сообщала очевидцам о находке и предпринимала действия по установлению владельца телефона: она положила имущество в сумку и вышла из магазина, получив реальную возможность распоряжаться им, в связи с чем суды пришли к выводу о наличии умысла на кражу.

Такую же правовую позицию Верховный Суд высказал в постановлениях: от 18 июля 2019 года по делу № 761/31918/14-к (производство № 51-795км19), от 6 ноября 2018 года по делу № 127/3792/16-к (производство № 51-51-6601км18), от 2 октября 2018 года по делу № 686/23920/16-к (производство № 51-5623км18).

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Верховный Суд деньги кража судебная практика

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