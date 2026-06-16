Як працює нова система оцінювання повсякденного функціонування особи, що замінила МСЕК: ексклюзивний коментар від МОЗ «Судово-юридичній газеті»

Електронні направлення, відсутність ЛКК та спеціальні умови для військовослужбовців — такі ключові засади нової системи оцінювання.

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Запровадження системи оцінювання повсякденного функціонування особи (ОПФО) у січні 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) стало відповіддю на застарілу паперову логіку роботи. Замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) запрацював механізм, що базується на електронному документообігу, централізованому обліку справ та нових процедурах роботи експертних команд.

Міністерство охорони здоров’я України надало «Судово-юридичній газеті» роз’яснення, як нова архітектура ОПФО чітко розмежовує медичну оцінку стану здоров'я та правову оцінку діяльності посадових осіб.

МСЕК vs ОПФО

Законодавство чітко розділяє результати діяльності старої та нової моделей. Рішення, ухвалені системою МСЕК, не є результатом роботи ОПФО. Нова система має принципово інший маршрут та механізми організації. Перевірка обґрунтованості старих рішень здійснюється у визначеному законодавством порядку, що дозволяє зберегти правову наступність без перекладання відповідальності за минулі процедури на нову систему.

Нова система має інші процедури, електронний документообіг, централізований облік справ та інший механізм організації роботи експертних команд.

Рішення, ухвалені у старій системі МСЕК, зокрема ті, що стали предметом суспільної уваги у зв’язку з можливими зловживаннями окремих посадових осіб, не є результатом роботи нової системи ОПФО. Такі рішення можуть бути предметом перевірки обґрунтованості у визначеному законодавством порядку, а питання можливої неправомірної поведінки конкретних осіб — предметом правової оцінки компетентних органів.

Хто за що відповідає

МОЗ та Центр оцінювання функціонального стану особи відповідають за медико-експертну складову в межах визначених законом повноважень, зокрема за перевірку обґрунтованості рішень МСЕК або експертних команд.

Правоохоронні органи, органи прокуратури, дисциплінарні органи та суд відповідають за виявлення, розслідування і правову оцінку можливих кримінальних, дисциплінарних чи службових правопорушень.

Питання призначення, перерахунку або виплати пенсій належать до компетенції органів, відповідальних за пенсійне забезпечення.

ВЛК і ОПФО — це різні процедури. ВЛК вирішує питання, пов’язані з придатністю до військової служби та причинним зв’язком захворювання, травми чи поранення з проходженням служби. ОПФО оцінює повсякденне функціонування особи та встановлює, зокрема, інвалідність або ступінь втрати професійної працездатності.

Оновлений алгоритм направлення на оцінювання

Ключовою зміною стало скасування лікарсько-консультативних комісій (ЛКК) як етапу маршруту для повнолітніх осіб.

У новій системі лікуючий лікар формує направлення самостійно в електронній системі.

Для військовослужбовців передбачено спеціальний механізм: направлення може сформувати голова ВЛК, що усуває потребу в додаткових візитах до інших фахівців

Важливо розрізняти: ВЛК визначає придатність до служби, тоді як ОПФО оцінює функціонування особи для встановлення інвалідності чи втрати працездатності

Переваги цифровізації

Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться із застосуванням електронної системи, яка забезпечує:

електронне формування направлень;

централізований облік справ;

фіксацію ключових етапів проходження справи;

електронне прийняття та збереження рішень;

передачу даних для подальшого забезпечення соціальних гарантій.

Паперові медичні документи можуть бути частиною первинної медичної документації людини, однак це не означає, що процедура ОПФО є паперовою або працює за логікою старої МСЕК.

Показники системи станом на травень 2026

Система ОПФО демонструє масштабне охоплення:

Внесено до системи: 769 018 справ.

Розглянуто: понад 737 362 справи.

Інвалідність встановлено у 640 233 випадках (з них 278 721 — вперше), а у 40 078 випадках у встановленні було відмовлено.

45 085 рішень було скасовано за результатами перевірок

Ресурсне забезпечення та форми роботи

Процес забезпечують 1775 експертних команд у 304 закладах охорони здоров’я. До роботи залучено 7516 фахівців та 965 адміністраторів. Система пропонує різні форми взаємодії:

Очне оцінювання (основна форма): 685 293 справи.

Заочне (за документами): 37 110 справ.

Телемедицина: 11 911 дистанційних оцінювань.

11 911 дистанційних оцінювань. Виїзне оцінювання: 3032 випадки за місцем перебування пацієнта.

Демографічний та діагностичний портрет

Серед заявників переважають чоловіки (493 919) порівняно з жінками (243 444). Найпоширеніші цілі звернень:

Планове повторне оцінювання — 338 995. Встановлення інвалідності — 323 966.

Клінічна картина за МКХ-10:

Хвороби системи кровообігу: 132 048.

Хвороби кістково-м’язової системи: 123 434.

Новоутворення (онкологія): 97 176.

Хвороби нервової системи: 93 309.

Динаміка ефективності

Одним із головних індикаторів успіху реформи є радикальне скорочення термінів розгляду справ.

Якщо у квітні 2025 року середній час очікування становив 43,05 дня, то станом на травень 2026 року він скоротився до 14,89 дня. Поступове зниження цього показника спостерігалося протягом усього року, що свідчить про адаптацію системи та оптимізацію внутрішніх процесів.

Централізований електронний облік та фіксація кожного етапу справи дозволяють здійснювати ефективний моніторинг діяльності експертних команд. Реформа продемонструвала свою життєздатність, забезпечивши обробку понад 700 тисяч справ протягом року та встановивши нові стандарти якості в галузі охорони здоров'я.

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