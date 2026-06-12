Новые контракты сроком до 24 месяцев и выплаты военнослужащим до 460 тысяч гривен — всё о первом этапе реформы военной службы
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что по поручению Президента Владимира Зеленского правительство начало комплексную трансформацию системы военной службы. Речь идет о новых контрактах, определенных сроках службы, повышении зарплат и реформе рекрутинга.
Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, правительство приняло пакет постановлений, который запускает первый этап этой трансформации. К процессу привлечены Верховная Рада, Министерство обороны, Генеральный штаб и Министерство финансов.
Что предусматривает первый этап реформы
Новая контрактная система
Вводится несколько типов контрактов с четко определенными сроками службы:
- пехотно-штурмовой контракт — 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военных и от 6 месяцев для тех, кто ранее уволился со службы;
- боевой контракт — 24 месяца для операторов БПЛА, артиллеристов, специалистов РЭБ и других боевых специальностей;
- базовый контракт — 24 месяца для других направлений службы с возможностью тиловых должностей.
Каждый контракт предусматривает гарантированную отсрочку не менее 6 месяцев после завершения службы. Ее продолжительность зависит от срока службы и участия в боевых заданиях. Также учитывается предыдущий военный опыт.
По заявлению правительства, военнослужащий должен получать четкую информацию об условиях службы, ее продолжительности, оплате и дальнейших возможностях после завершения контракта.
Повышение денежного довольствия
Для пехоты вводится существенное повышение выплат — в среднем около 300 тысяч гривен в месяц, с максимальным уровнем до 460 тысяч гривен.
Минимальное денежное обеспечение для военных в тылу повышается до 30 тысяч гривен. Также впервые растут выплаты для командиров боевых подразделений.
По данным правительства, командиры боевых подразделений, их заместители и начальники штабов будут получать увеличенные выплаты, а командир корпуса — около 230 тысяч гривен в месяц с учетом боевых надбавок.
Цифровые и организационные изменения
Вводится система Mission Control для первой линии, которая должна обеспечить учет нагрузки военных, пребывания на позициях и справедливость боевых начислений.
Также вводятся автоматические переводы в пределах одного корпуса через приложение «Армия+», чтобы уменьшить бюрократию и потери военных из-за невозможности сменить подразделение.
Отдельно предусмотрено быстрое возвращение военных из самовольного оставления части (СОЧ) в наиболее эффективные боевые подразделения через онлайн- и офлайн-механизмы.
Рекрутинг и дополнительные изменения
Правительство открывает рекрутинг иностранцев для усиления боевых подразделений. Заявленная цель — заполнить до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев иностранными добровольцами.
Также предусмотрено постепенное увольнение со службы для военнослужащих, которые дольше всех находятся в Силах обороны и имеют значительный боевой опыт.
Дальнейшие этапы реформы
Правительство заявляет, что это лишь первый этап трансформации. Далее планируется комплексная реформа рекрутинга и мобилизационных процессов.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что президент Владимир Зеленский анонсировал повышение выплат военнослужащим — минимум 30 тысяч грн в тылу и 300 тысяч грн на передовой.
А также в Минобороны заявляли, что средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тысяч гривен.
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