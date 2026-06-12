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Новые контракты сроком до 24 месяцев и выплаты военнослужащим до 460 тысяч гривен — всё о первом этапе реформы военной службы

17:23, 12 июня 2026
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Предусмотрены контракты сроком от 6 до 24 месяцев, повышение зарплат и изменения в управлении личным составом.
Новые контракты сроком до 24 месяцев и выплаты военнослужащим до 460 тысяч гривен — всё о первом этапе реформы военной службы
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что по поручению Президента Владимира Зеленского правительство начало комплексную трансформацию системы военной службы. Речь идет о новых контрактах, определенных сроках службы, повышении зарплат и реформе рекрутинга.

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Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, правительство приняло пакет постановлений, который запускает первый этап этой трансформации. К процессу привлечены Верховная Рада, Министерство обороны, Генеральный штаб и Министерство финансов.

Что предусматривает первый этап реформы

Новая контрактная система

Вводится несколько типов контрактов с четко определенными сроками службы:

  • пехотно-штурмовой контракт — 14 месяцев для гражданских лиц, 10 месяцев для действующих военных и от 6 месяцев для тех, кто ранее уволился со службы;
  • боевой контракт — 24 месяца для операторов БПЛА, артиллеристов, специалистов РЭБ и других боевых специальностей;
  • базовый контракт — 24 месяца для других направлений службы с возможностью тиловых должностей.

Каждый контракт предусматривает гарантированную отсрочку не менее 6 месяцев после завершения службы. Ее продолжительность зависит от срока службы и участия в боевых заданиях. Также учитывается предыдущий военный опыт.

По заявлению правительства, военнослужащий должен получать четкую информацию об условиях службы, ее продолжительности, оплате и дальнейших возможностях после завершения контракта.

Повышение денежного довольствия

Для пехоты вводится существенное повышение выплат — в среднем около 300 тысяч гривен в месяц, с максимальным уровнем до 460 тысяч гривен.

Минимальное денежное обеспечение для военных в тылу повышается до 30 тысяч гривен. Также впервые растут выплаты для командиров боевых подразделений.

По данным правительства, командиры боевых подразделений, их заместители и начальники штабов будут получать увеличенные выплаты, а командир корпуса — около 230 тысяч гривен в месяц с учетом боевых надбавок.

Цифровые и организационные изменения

Вводится система Mission Control для первой линии, которая должна обеспечить учет нагрузки военных, пребывания на позициях и справедливость боевых начислений.

Также вводятся автоматические переводы в пределах одного корпуса через приложение «Армия+», чтобы уменьшить бюрократию и потери военных из-за невозможности сменить подразделение.

Отдельно предусмотрено быстрое возвращение военных из самовольного оставления части (СОЧ) в наиболее эффективные боевые подразделения через онлайн- и офлайн-механизмы.

Рекрутинг и дополнительные изменения

Правительство открывает рекрутинг иностранцев для усиления боевых подразделений. Заявленная цель — заполнить до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев иностранными добровольцами.

Также предусмотрено постепенное увольнение со службы для военнослужащих, которые дольше всех находятся в Силах обороны и имеют значительный боевой опыт.

Дальнейшие этапы реформы

Правительство заявляет, что это лишь первый этап трансформации. Далее планируется комплексная реформа рекрутинга и мобилизационных процессов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что президент Владимир Зеленский анонсировал повышение выплат военнослужащим — минимум 30 тысяч грн в тылу и 300 тысяч грн на передовой.

А также в Минобороны заявляли, что средний уровень денежного обеспечения для пехотинцев в рамках новой модели составит около 300 тысяч гривен в месяц, а максимальные выплаты — до 460 тысяч гривен.

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