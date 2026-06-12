В Meta произошел масштабный сбой: не работают Facebook, Instagram и Messenger

Пользователи сообщают о трудностях с обновлением ленты и сбоях в работе приложений.

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12 июня зафиксирован масштабный сбой в работе сервисов компании Meta. Проблемы наблюдаются в Facebook, Instagram, Messenger и Threads. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи сообщают, что лента новостей не обновляется, а в приложениях появляются сообщения о технических неисправностях или невозможности загрузки контента.

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