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У Meta стався масштабний збій: не працюють Facebook, Instagram та Messenger

17:01, 12 червня 2026
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Користувачі повідомляють про труднощі з оновленням стрічки та збої в роботі додатків.
У Meta стався масштабний збій: не працюють Facebook, Instagram та Messenger
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12 червня зафіксовано масштабний збій у роботі сервісів компанії Meta. Проблеми спостерігаються у Facebook, Instagram, Messenger та Threads. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

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