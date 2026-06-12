У Meta стався масштабний збій: не працюють Facebook, Instagram та Messenger

Користувачі повідомляють про труднощі з оновленням стрічки та збої в роботі додатків.

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12 червня зафіксовано масштабний збій у роботі сервісів компанії Meta. Проблеми спостерігаються у Facebook, Instagram, Messenger та Threads. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Користувачі повідомляють, що стрічка новин не оновлюється, а в додатках з’являються повідомлення про технічні несправності або неможливість завантаження контенту.

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