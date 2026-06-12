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Сам факт направления налогового решения не доказывает, что плательщик о нем знал – ВС

16:59, 12 июня 2026
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КАС ВС указал, что при определении срока на обжалование налогового уведомления-решения во время военного положения подлежит установлению момент, когда плательщик фактически узнал или объективно должен был узнать о принятии такого решения.
Сам факт направления налогового решения не доказывает, что плательщик о нем знал – ВС
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В спорах об обжаловании налоговых уведомлений-решений сам по себе факт их направления контролирующим органом по налоговому адресу плательщика не является достаточным основанием для вывода о пропуске срока обращения в суд. Для решения этого вопроса суд должен установить, когда лицо фактически узнало или объективно могло узнать о принятии такого решения.

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Как указали в Верховном Суде, такого вывода пришел КАС ВС.

Налоговый орган по результатам фактической проверки физического лица – предпринимателя принял два налоговых уведомления-решения и направил их заказным письмом на налоговый адрес плательщика в г. Харькове. Почтовое отправление было возвращено контролирующему органу по истечении срока хранения.

Предприниматель обратился в суд с иском об отмене налоговых уведомлений-решений, отмечая, что узнал об их существовании лишь после получения материалов проверки в ответ на адвокатский запрос. Также он ссылался на вынужденный выезд из Харькова из-за ракетных обстрелов и невозможность получать почтовую корреспонденцию по налоговому адресу.

Суд первой инстанции после открытия производства оставил иск без рассмотрения в связи с пропуском срока обращения в суд, считая, что налоговые уведомления-решения были надлежащим образом вручены в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины (налоговые уведомления-решения были направлены на налоговый адрес плательщика заказным письмом и вернулись контролирующему органу по истечении срока хранения, что является достаточным для признания решений врученными). Апелляционный суд согласился с таким выводом.

Верховный Суд отменил определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд отметил, что при решении вопроса о соблюдении срока обращения в административный суд необходимо установить не только факт направления налогового уведомления-решения в соответствии с требованиями НК Украины, но и момент, когда лицо фактически узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Сам по себе факт направления налоговых уведомлений-решений заказным письмом по налоговому адресу не является безусловным доказательством того, что плательщик реально мог узнать об их существовании.

Условия военного положения, переезд из-за обстрелов, отсутствие фактического получения корреспонденции и момент реального ознакомления с налоговыми уведомлениями-решениями (в том числе через адвокатский запрос) требуют тщательной проверки и оценки судом.

Суд подчеркнул, что вывод о пропуске срока обращения в суд не может основываться исключительно на формальном подтверждении направления корреспонденции. Чрезмерный формализм при решении вопроса о соблюдении срока обращения в суд (лишь факт направления заказного письма) противоречит принципу официального выяснения всех обстоятельств дела и задаче административного судопроизводства по эффективной защите прав лица.

Постановление КАС ВС от 28 мая 2026 года по делу № 520/22570/25 (административное производство № К/990/6462/26).

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