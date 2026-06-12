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Конфликт интересов: когда родственники, бизнес и личная заинтересованность становятся причиной нарушения закона

18:32, 12 июня 2026
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Инспекция по вопросам труда объяснила, как личные интересы должностных лиц могут влиять на служебные решения и когда это влечет за собой ответственность.
Конфликт интересов: когда родственники, бизнес и личная заинтересованность становятся причиной нарушения закона
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Семейные связи, бизнес или личная заинтересованность при принятии решений могут привести к конфликту интересов, если их не задекларировать и не урегулировать, объясняет Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Предполагаемая ситуация: руководитель подписывает приказ о премии своему родственнику, депутат голосует за решение, касающееся его бизнеса, или чиновник участвует в рассмотрении вопроса, в котором имеет личную заинтересованность. На первый взгляд это могут быть обычные служебные действия, однако при определенных условиях они создают конфликт интересов и могут иметь правовые последствия.

Потенциальный и реальный конфликт интересов

Закон выделяет два типа конфликта интересов.

Потенциальный конфликт интересов возникает тогда, когда у лица есть частный интерес и в то же время оно обладает полномочиями, которые могут быть реализованы в этой сфере.

Реальный конфликт интересов имеет место тогда, когда частный интерес уже противоречит служебным полномочиям при принятии решений или совершении действий.

Для установления конфликта интересов оценивается не результат решения, а сам факт влияния частного интереса на беспристрастность и объективность лица.

Что может вызвать конфликт интересов

Наиболее частые причины возникновения конфликта интересов:

  • семейные и родственные связи;
  • дружеские отношения;
  • принятие решений в отношении самого себя;
  • участие в общественных, политических, религиозных или иных организациях.

Этот перечень не является исчерпывающим — конфликт может возникнуть в любой ситуации, где пересекаются частные и служебные интересы.

Основные обязанности должностного лица

В случае возникновения конфликта интересов должностное лицо обязано:

  • не допускать его возникновения;
  • сообщать о реальном или потенциальном конфликте интересов;
  • не участвовать в принятии решений в случае реального конфликта;
  • принимать меры для его урегулирования.

Своевременное уведомление часто является ключевым фактором, позволяющим избежать ответственности.

Как действовать, если конфликт уже возник

Если лицо не входит в состав коллегиального органа, оно должно сообщить о конфликте непосредственному руководителю или органу, ответственному за его службу. После этого руководитель в течение двух дней определяет способ урегулирования ситуации.

Возможные способы урегулирования

Среди возможных мер:

  • отстранение от выполнения отдельных задач;
  • ограничение доступа к информации;
  • пересмотр служебных полномочий;
  • внешний контроль;
  • перевод на другую должность;
  • увольнение.

К кому применяются меры

Меры урегулирования применяются именно к тому лицу, у которого возник конфликт интересов.

Например, если руководитель предприятия принимает решение в отношении своей супруги как сотрудницы, конфликт возникает у самого руководителя. Соответственно, меры воздействия могут быть применены именно к нему.

Особенности для депутатов и коллегиальных органов

Лицо обязано публично сообщить о конфликте интересов до рассмотрения вопроса и не участвовать в голосовании.

В то же время предусмотрено исключение: если отсутствие такого лица приведет к утрате полномочий органа, оно может участвовать в голосовании после публичного объявления о конфликте интересов, которое обязательно фиксируется в протоколе.

Вывод

Сам по себе конфликт интересов не всегда является нарушением. Нарушение возникает тогда, когда его скрывают или принимают решение в условиях реального конфликта.

Главный принцип — своевременно выявить частный интерес, сообщить о нем и выбрать законный способ урегулирования. Прозрачность в таких ситуациях является ключевым условием доверия к должностным лицам и органам власти.

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