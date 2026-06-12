Конфликт интересов: когда родственники, бизнес и личная заинтересованность становятся причиной нарушения закона
Семейные связи, бизнес или личная заинтересованность при принятии решений могут привести к конфликту интересов, если их не задекларировать и не урегулировать, объясняет Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.
Предполагаемая ситуация: руководитель подписывает приказ о премии своему родственнику, депутат голосует за решение, касающееся его бизнеса, или чиновник участвует в рассмотрении вопроса, в котором имеет личную заинтересованность. На первый взгляд это могут быть обычные служебные действия, однако при определенных условиях они создают конфликт интересов и могут иметь правовые последствия.
Потенциальный и реальный конфликт интересов
Закон выделяет два типа конфликта интересов.
Потенциальный конфликт интересов возникает тогда, когда у лица есть частный интерес и в то же время оно обладает полномочиями, которые могут быть реализованы в этой сфере.
Реальный конфликт интересов имеет место тогда, когда частный интерес уже противоречит служебным полномочиям при принятии решений или совершении действий.
Для установления конфликта интересов оценивается не результат решения, а сам факт влияния частного интереса на беспристрастность и объективность лица.
Что может вызвать конфликт интересов
Наиболее частые причины возникновения конфликта интересов:
- семейные и родственные связи;
- дружеские отношения;
- принятие решений в отношении самого себя;
- участие в общественных, политических, религиозных или иных организациях.
Этот перечень не является исчерпывающим — конфликт может возникнуть в любой ситуации, где пересекаются частные и служебные интересы.
Основные обязанности должностного лица
В случае возникновения конфликта интересов должностное лицо обязано:
- не допускать его возникновения;
- сообщать о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- не участвовать в принятии решений в случае реального конфликта;
- принимать меры для его урегулирования.
Своевременное уведомление часто является ключевым фактором, позволяющим избежать ответственности.
Как действовать, если конфликт уже возник
Если лицо не входит в состав коллегиального органа, оно должно сообщить о конфликте непосредственному руководителю или органу, ответственному за его службу. После этого руководитель в течение двух дней определяет способ урегулирования ситуации.
Возможные способы урегулирования
Среди возможных мер:
- отстранение от выполнения отдельных задач;
- ограничение доступа к информации;
- пересмотр служебных полномочий;
- внешний контроль;
- перевод на другую должность;
- увольнение.
К кому применяются меры
Меры урегулирования применяются именно к тому лицу, у которого возник конфликт интересов.
Например, если руководитель предприятия принимает решение в отношении своей супруги как сотрудницы, конфликт возникает у самого руководителя. Соответственно, меры воздействия могут быть применены именно к нему.
Особенности для депутатов и коллегиальных органов
Лицо обязано публично сообщить о конфликте интересов до рассмотрения вопроса и не участвовать в голосовании.
В то же время предусмотрено исключение: если отсутствие такого лица приведет к утрате полномочий органа, оно может участвовать в голосовании после публичного объявления о конфликте интересов, которое обязательно фиксируется в протоколе.
Вывод
Сам по себе конфликт интересов не всегда является нарушением. Нарушение возникает тогда, когда его скрывают или принимают решение в условиях реального конфликта.
Главный принцип — своевременно выявить частный интерес, сообщить о нем и выбрать законный способ урегулирования. Прозрачность в таких ситуациях является ключевым условием доверия к должностным лицам и органам власти.
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