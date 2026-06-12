Конфлікт інтересів: коли родичі, бізнес і особиста зацікавленість стають причиною порушення закону

Інспекція з питань праці пояснила, як приватні інтереси посадовців можуть впливати на службові рішення та коли це призводить до відповідальності.

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Родинні зв’язки, бізнес або особиста зацікавленість під час ухвалення рішень можуть призвести до конфлікту інтересів, якщо їх не задекларувати та не врегулювати, пояснює Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Уявна ситуація: керівник підписує наказ про преміювання свого родича, депутат голосує за рішення, що стосується його бізнесу, або посадовець бере участь у розгляді питання, де має особисту зацікавленість. На перший погляд це можуть бути звичайні службові дії, однак за певних умов вони утворюють конфлікт інтересів і можуть мати правові наслідки.

Потенційний і реальний конфлікт інтересів

Закон виділяє два типи конфлікту інтересів.

Потенційний конфлікт інтересів виникає тоді, коли в особи є приватний інтерес і водночас вона має повноваження, які можуть бути реалізовані в цій сфері.

Реальний конфлікт інтересів має місце тоді, коли приватний інтерес уже суперечить службовим повноваженням під час ухвалення рішень або виконання дій.

Для встановлення конфлікту інтересів оцінюється не результат рішення, а сам факт впливу приватного інтересу на неупередженість і об’єктивність особи.

Що може спричинити конфлікт інтересів

Найчастіші підстави виникнення конфлікту інтересів:

сімейні та родинні зв’язки;

дружні відносини;

ухвалення рішень щодо самого себе;

участь у громадських, політичних, релігійних або інших організаціях.

Цей перелік не є вичерпним — конфлікт може виникнути в будь-якій ситуації, де перетинаються приватні та службові інтереси.

Основні обов’язки посадовця

У разі виникнення конфлікту інтересів посадова особа зобов’язана:

не допускати його виникнення;

повідомляти про реальний або потенційний конфлікт інтересів;

не брати участі у прийнятті рішень у разі реального конфлікту;

вживати заходів для його врегулювання.

Своєчасне повідомлення часто є ключовим фактором, який дозволяє уникнути відповідальності.

Як діяти, якщо конфлікт уже виник

Якщо особа не входить до складу колегіального органу, вона повинна повідомити про конфлікт безпосереднього керівника або орган, який відповідає за її службу. Після цього керівник протягом двох днів визначає спосіб врегулювання ситуації.

Можливі способи врегулювання

Серед можливих заходів:

усунення від виконання окремих завдань;

обмеження доступу до інформації;

перегляд службових повноважень;

зовнішній контроль;

переведення на іншу посаду;

звільнення.

До кого застосовують заходи

Заходи врегулювання застосовуються саме до тієї особи, у якої виник конфлікт інтересів.

Наприклад, якщо керівник підприємства ухвалює рішення щодо своєї дружини як працівниці, конфлікт виникає у керівника. Відповідно, заходи впливу можуть бути застосовані саме до нього.

Особливості для депутатів і колегіальних органів

Особа зобов’язана публічно повідомити про конфлікт інтересів до розгляду питання та не брати участі у голосуванні.

Водночас передбачений виняток: якщо відсутність такої особи призведе до втрати повноважності органу, вона може брати участь у голосуванні після публічного оголошення про конфлікт інтересів, яке обов’язково фіксується в протоколі.

Висновок

Сам по собі конфлікт інтересів не завжди є порушенням. Порушення виникає тоді, коли його приховують або ухвалюють рішення в умовах реального конфлікту.

Головний принцип — своєчасно виявити приватний інтерес, повідомити про нього та обрати законний спосіб врегулювання. Прозорість у таких ситуаціях є ключовою умовою довіри до посадових осіб і органів влади.

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