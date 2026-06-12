Нові контракти до 24 місяців і виплати військовим до 460 тисяч гривень – все про перший етап реформи військової служби

Передбачені контракти від 6 до 24 місяців, підвищення зарплат і зміни в управлінні особовим складом.

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Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що за завданням Президента Володимира Зеленського уряд розпочав комплексну трансформацію системи військової служби. Йдеться про нові контракти, визначені терміни служби, підвищення зарплат і реформу рекрутингу.

Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап цієї трансформаці. До процесу залучені Верховна Рада, Міністерство оборони, Генеральний штаб та Міністерство фінансів.

Що передбачає перший етап реформи

Нова контрактна система

Запроваджується кілька типів контрактів із чітко визначеними строками служби:

піхотно-штурмовий контракт — 14 місяців для цивільних, 10 місяців для чинних військових і від 6 місяців для тих, хто раніше звільнився зі служби;

бойовий контракт — 24 місяці для операторів БпЛА, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей;

базовий контракт — 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю тилових посад.

Кожен контракт передбачає гарантовану відстрочку щонайменше від 6 місяців після завершення служби. Її тривалість залежить від строку служби та участі в бойових завданнях. Також враховується попередній військовий досвід.

За словами уряду, військовослужбовець має отримувати чітку інформацію про умови служби, її тривалість, оплату та подальші можливості після завершення контракту.

Підвищення грошового забезпечення

Для піхоти запроваджується суттєве підвищення виплат — у середньому близько 300 тисяч гривень на місяць, з максимальним рівнем до 460 тисяч гривень.

Мінімальне грошове забезпечення для військових у тилу підвищується до 30 тисяч гривень. Також уперше зростають виплати для командирів бойових підрозділів.

За даними уряду, командири бойових підрозділів, їхні заступники та начальники штабів отримуватимуть збільшені виплати, а командир корпусу — близько 230 тисяч гривень на місяць з урахуванням бойових надбавок.

Цифрові та організаційні зміни

Запроваджується система Mission Control для першої лінії, яка має забезпечити облік навантаження військових, перебування на позиціях та справедливість бойових нарахувань.

Також вводяться автоматичні переведення в межах одного корпусу через застосунок «Армія+», щоб зменшити бюрократію та втрату військових через неможливість змінити підрозділ.

Окремо передбачено швидке повернення військових із самовільного залишення частини (СЗЧ) до найефективніших бойових підрозділів через онлайн- та офлайн-механізми.

Рекрутинг і додаткові зміни

Уряд відкриває рекрутинг іноземців для підсилення бойових підрозділів. Заявлена мета — заповнити до 30–50% посад штурмовиків і піхотинців іноземними добровольцями.

Також передбачено поступове звільнення зі служби для військових, які найдовше перебувають у Силах оборони та мають значний бойовий досвід.

Подальші етапи реформи

Уряд заявляє, що це лише перший етап трансформації. Далі планується комплексна реформа рекрутингу та мобілізаційних процесів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення виплат військовослужбовцям – мінімум 30 тисяч грн у тилу та 300 тисяч грн на передовій.

А також в Міноборони заявляли, що середній рівень грошового забезпечення для піхотинців у межах нової моделі буде становити близько 300 тисяч гривень на місяць, а максимальні виплати — до 460 тисяч гривень.

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