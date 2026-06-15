На військову службу іноземців братимуть без медичного огляду та психологічного відбору — постанова Кабміну

В Україні затвердили нову систему мотиваційних контрактів у секторі оборони.

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Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців: мінімальний рівень виплат у тилу має становити не менше 30 тисяч гривень, тоді як для військових, які виконують завдання на передовій, середній рівень оплати може сягати близько 300 тисяч гривень.

Зокрема, в Міністерстві оборони зазначали, що в межах нової моделі середній розмір грошового забезпечення для піхотинців передбачається на рівні приблизно 300 тисяч гривень на місяць, а максимальні виплати можуть досягати до 460 тисяч гривень залежно від характеру та інтенсивності виконання бойових завдань.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №768 від 12 червня 2026 року, якою запускається дворічний експериментальний проєкт із новою системою мотиваційних контрактів для військовослужбовців, поліцейських підрозділів особливого призначення, а також іноземців та осіб без громадянства.

Рішення є частиною ширшої трансформації системи військової служби, що передбачає чіткі строки контрактів, грошові надбавки залежно від участі у бойових діях та розширення механізмів рекрутингу.

Суть експериментального проєкту

Постанова запускає дворічний експеримент із новою моделлю військової служби за «мотиваційними контрактами», який поширюється на ЗСУ, Нацгвардію, ДПСУ, СБУ, розвідувальні органи та інші силові структури, а також дозволяє залучення іноземців і осіб без громадянства. Ключова ідея проєкту — запровадження більш гнучких та стимулюючих умов служби. Згідно з постановою Кабміну контракти укладаються на фіксовані строки, передбачають підвищене грошове забезпечення та прив’язку частини виплат до характеру виконуваних завдань, зокрема участі у бойових діях.

Обов’язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях в районах їх ведення протягом не менше шести місяців за сукупністю протягом дії контракту. Таким чином, контракт спрямований на залучення військовослужбовців до виконання бойових завдань та посилення бойових спроможностей підрозділів.

Мотиваційний контракт укладається за затвердженою урядом формою для громадян України та окремо — для іноземців і осіб без громадянства. В окремих випадках він передбачає обов’язкову участь у бойових діях протягом щонайменше шести місяців.

Строки служби за мотиваційним контрактом встановлюються:

10 місяців — для бойових посад;

14 місяців — для нових контрактників із обов’язковою бойовою службою;

від 6 місяців — для окремих категорій досвідчених військових;

24 місяці — для інших посад поза визначеними бойовими підрозділами.

Чинні військовослужбовці можуть перейти на мотиваційний контракт, при цьому попередній контракт припиняється. Після завершення служби за такими контрактами військові можуть укладати нові контракти або продовжувати службу за чинним законодавством.

Переміщення військовослужбовців, які проходять службу за мотиваційним контрактом, дозволяється лише в межах визначених бойових посад і підрозділів. Військові, які отримали поранення або втратили придатність до служби внаслідок бойових дій, можуть бути переведені на інші посади за власним бажанням.

Відбір кандидатів здійснюється через територіальні центри комплектування, рекрутингові центри, підрозділи силових органів.

Як укласти мотиваційний контракт

Мотиваційний контракт укладається за затвердженою формою для громадян України та окремо для іноземців і осіб без громадянства.

Контракт може укладатися в електронній формі (за наявності технічної можливості), а призначення та переміщення військовослужбовців може здійснюватися через державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони.

До заяви додається:

прізвище, власне ім’я, по батькові; дата народження;

обрана військова частина;

обрана штатна посада;

номер мобільного телефону; а

адреса електронної пошти

Відбір іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби за мотиваційним контрактом здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 10 червня 2016 р. № 248, а також Положення про службу в Національній гвардії України, затвердженого Указом від 21 лютого 2024 р. № 84.

Відбір таких осіб здійснюється без медичного огляду для визначення придатності до служби за станом здоров’я. Також не проводиться професійно-психологічний відбір.

Для осіб, які укладають мотиваційний контракт, у військовій частині організовується:

базова загальновійськова підготовка (якщо не проходили раніше) — від 51 доби;

фахова підготовка — від 14 діб (за потреби);

курс адаптації — 14 діб.

Для вже діючих військовослужбовців, які переходять на мотиваційний контракт, проводиться:

фахова підготовка (за потреби);

курс адаптації — 14 діб (якщо переводяться з інших посад).

Також особи, які проходили військову службу за мотиваційним контрактом і були звільнені з визначених підстав, не підлягають мобілізації після звільнення у таких випадках:

протягом 6 місяців — якщо контракт був укладений на 10, 14 або 24 місяці;

протягом 3 місяців за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях (для контрактів на 10 і 14 місяців);

протягом 6 місяців за кожен рік військової служби під час воєнного стану до укладення контракту (для контракту на 10 місяців);

протягом 1 місяця за кожен рік безперервної служби до введення воєнного стану (для контрактів на 10 або 24 місяці);

протягом 1 місяця за кожні 30 днів участі у бойових діях (для контракту на 24 місяці).

Які виплати передбачені

У межах експериментального проєкту передбачено виплату винагород військовослужбовцям Збройних Сил України, інших військових формувань та поліцейським під час дії воєнного стану.

У районах ведення бойових дій або виконання завдань оборони держави встановлено такі виплати:

До 100 000 грн на місяць — за безпосередню участь у бойових діях або заходах оборони,

170 000 грн на місяць — за виконання бойових завдань на лінії бойового зіткнення та у визначених районах,

70 000 грн на місяць — за виконання бойових завдань на віддаленні від лінії зіткнення в межах визначених зон,

20 000 грн за добу — за штурмові дії під час відновлення позицій,

40 000 грн за добу — у разі штурмових дій за захоплення позицій противника,

100 000 грн — за взяття в полон військовослужбовця противника,

15 000 грн — за знищення живої сили противника (за підтвердженням),

50 000 грн на місяць — за виконання завдань на пунктах управління,

від 15 000 до 30 000 грн — для інструкторського складу,

10 000 грн — для інших категорій військовослужбовців.

У разі наявності права на кілька видів виплат застосовується найбільший розмір винагороди. Загальна сума всіх виплат одному військовослужбовцю або поліцейському не може перевищувати 460 000 грн на місяць.

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