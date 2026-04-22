За украинофобию могут ввести уголовную ответственность — новая инициатива в Раде

Речь идет о возможном введении наказания за проявления украинофобии.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за украинофобию.

Инициатором проекта закона №15186 о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины об установлении ответственности за украинофобию выступил народный депутат Николай Княжицкий.

В настоящее время текст документа отсутствует в открытом доступе.

В то же время в публичном дискурсе украинофобию трактуют как дискриминационные действия или публичные призывы, в том числе в медиа, литературе или искусстве, которые отрицают субъектность Украинского государства и украинской нации. Также речь идет об отрицании борьбы украинцев против подчинения, эксплуатации или ассимиляции, а также правомерности защиты политических, экономических и культурных прав.

К проявлениям украинофобии относят пренебрежение этнокультурными признаками украинцев, игнорирование украинского языка и культуры, а также отрицание развития украинской государственности, науки и культуры.

В то же время инициатива потенциально может стать предметом различных оценок в профессиональной среде. В частности, речь идет как о возможном усилении защиты от дискриминации, так и о необходимости четкого определения правовых норм.

По словам Николая Княжицкого, инициатива стала ответом на длительный запрос общества и необходимость защиты национального достоинства украинцев внутри страны.

«Почему это важно именно сейчас? Мы видим огромный запрос общества на справедливость. Украинцы в Украине должны быть защищены от унижений и информационных атак. Общественность неоднократно заявляла о необходимости такого закона.

Я также вижу, что в условиях гибридной войны украинофобия становится оружием, которое враг использует для раскола нашего общества. Действующего законодательства сегодня недостаточно, чтобы полностью охватить это явление.

Понятие украинофобии шире, чем то, что предлагает статья 161 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время четкого наказания за нарушения нет. И поэтому я предложил конкретизировать ответственность за такие действия», — указал он.

Также депутат разъяснил, что именно предлагается считать украинофобией.

Это умышленные действия, которые вредят нашему государству: публичные призывы к отрицанию субъектности Украины и права украинцев на самоопределение; оправдание ассимиляции или подчинения украинского народа; публичное пренебрежение нашим языком, культурой и национальными особенностями с целью подорвать нашу идентичность.

«Украинофобия должна получить четкую правовую оценку, а правонарушители должны нести ответственность. Это вопрос национальной безопасности, защиты каждого украинца, нашей истории и нашего будущего», — подчеркнул Княжицкий.

Дальнейшее рассмотрение законопроекта будет происходить в профильном комитете парламента.

