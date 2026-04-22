За українофобію можуть ввести кримінальну відповідальність — нова ініціатива в Раді

18:24, 22 квітня 2026
Йдеться про можливе запровадження покарання за прояви українофобії.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за українофобію.

Ініціатором проєкту закону №15186 про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за українофобію виступив народний депутат Микола Княжицький.

Наразі текст документа відсутній у відкритому доступі.

Водночас у публічному дискурсі українофобію трактують як дискримінаційні дії або публічні заклики, зокрема в медіа, літературі чи мистецтві, що заперечують суб’єктність Української держави та української нації. Також ідеться про заперечення боротьби українців проти підкорення, експлуатації чи асиміляції, а також правомірності захисту політичних, економічних і культурних прав.

До проявів українофобії відносять зневагу до етнокультурних ознак українців, ігнорування української мови та культури, а також заперечення розвитку української державності, науки й культури.

Водночас ініціатива потенційно може стати предметом різних оцінок у фаховому середовищі. Зокрема, йдеться як про можливе посилення захисту від дискримінації, так і про необхідність чіткого визначення правових норм.

За словами Миколи Княжицького, ініціатива стала відповіддю на тривалий запит суспільства та необхідність захисту національної гідності українців всередині країни.

«Чому це важливо саме зараз? Ми бачимо величезний запит суспільства на справедливість. Українці в Україні мають бути захищені від принижень та інформаційних атак. Громадськість неодноразово заявляла про необхідність такого закону.

Я також бачу, що в умовах гібридної війни українофобія стає зброєю, яку ворог використовує для розколу нашого суспільства. Чинного законодавства сьогодні недостатньо, щоб повністю охопити це явище.

Поняття українофобії ширше, ніж те, що пропонує Стаття 161 Кримінального кодексу України. Наразі чіткого покарання за порушення немає. І тому я запропонував конкретизувати відповідальність щодо таких дій», — вказав він.

Також депутат роз’яснив, що саме пропонують вважати українофобією.

Це умисні дії, що шкодять нашій державі: публічні заклики до заперечення суб’єктності України та права українців на самовизначення; виправдання асиміляції або підкорення українського народу; публічна зневага до нашої мови, культури та національних особливостей з метою підірвати нашу ідентичність.

«Українофобія має отримати чітку правову оцінку, а правопорушники повинні нести відповідальність. Це питання національної безпеки, захисту кожного українця, нашої історії та нашого майбутнього», — наголосив Княжицький.

Подальший розгляд законопроєкту відбуватиметься у профільному комітеті парламенту.

Верховна Рада України законопроект

