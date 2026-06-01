  1. В Україні

У Дніпрі працівники ТЦК виштовхнули з авто біля смітника чоловіка, якому стало зле, а самі втекли

22:54, 1 червня 2026
Двом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру через ненадання допомоги чоловікові.
У Дніпрі під час перевірки документів військові ТЦК заштовхали чоловіка до машини, а коли зрозуміли, що чоловікові стало зле – його виштовхали біля смітника та зникли у невідомому напрямку.

Наразі двом військовослужбовцам ТЦК оголосили підозри.

Що відомо

За даними слідства, вранці на безлюдній вулиці військовослужбовці підійшли до чоловіка під приводом перевірки документів, після чого силоміць посадили його до службового автомобіля. У транспортному засобі, за інформацією правоохоронців, вони чинили психологічний тиск та залякували потерпілого.

У автомобілі стан здоров’я чоловіка різко погіршився. Однак замість надання допомоги або транспортування до медичного закладу його, як зазначається, виштовхнули з автомобіля біля смітника та залишили на поїхали.

Особливу увагу слідство звернуло на те, що серед фігурантів був військовослужбовець, який обіймав посаду стрільця-санітара і мав вжити заходів для надання допомогу.

У критичному стані потерпілого доставили до лікарні. Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

поліція Дніпро ТЦК

