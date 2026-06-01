У Дніпрі працівники ТЦК виштовхнули з авто біля смітника чоловіка, якому стало зле, а самі втекли

Двом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру через ненадання допомоги чоловікові.

У Дніпрі під час перевірки документів військові ТЦК заштовхали чоловіка до машини, а коли зрозуміли, що чоловікові стало зле – його виштовхали біля смітника та зникли у невідомому напрямку.

Що відомо

За даними слідства, вранці на безлюдній вулиці військовослужбовці підійшли до чоловіка під приводом перевірки документів, після чого силоміць посадили його до службового автомобіля. У транспортному засобі, за інформацією правоохоронців, вони чинили психологічний тиск та залякували потерпілого.

У автомобілі стан здоров’я чоловіка різко погіршився. Однак замість надання допомоги або транспортування до медичного закладу його, як зазначається, виштовхнули з автомобіля біля смітника та залишили на поїхали.

Особливу увагу слідство звернуло на те, що серед фігурантів був військовослужбовець, який обіймав посаду стрільця-санітара і мав вжити заходів для надання допомогу.

У критичному стані потерпілого доставили до лікарні. Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Ще одному їх ексколезі готується оголошення про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність.

