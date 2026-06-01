Володимир Зеленський: попередження розвідок щодо російських ударів залишається в силі

Водночас Володимир Зеленський закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі небезпеки негайно прямувати до укриттів.

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян не нехтувати правилами безпеки. За його словами, російські війська можуть завдати нового масованого удару по Україні найближчим часом. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

«Попередження розвідок щодо російських ударів залишається в силі. Масовий удар може бути, вони його підготували, наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 29 травня Зеленський заявив, що має інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару по країні.

