Создаст ли новый закон о криминализации украинофобии больше проблем, чем решений — в чем риск
Как уже писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15186, который предлагает установить уголовную ответственность за проявления украинофобии.
Несмотря на отсутствие полного текста документа в открытом доступе, из публичных заявлений следует, что речь идет о криминализации действий, направленных на отрицание субъектности Украины, унижение украинского языка и культуры, а также оправдание ассимиляции украинского народа.
Проблема заключается в том, что указанные категории могут носить оценочный характер и не являются устоявшимися юридическими терминами. В уголовном праве это создает риск нарушения принципа правовой определенности, поскольку лицо должно четко понимать, какие именно действия являются уголовно наказуемыми.
Действующее регулирование: достаточно ли ст. 161 УК Украины
На сегодняшний день вопрос противодействия подобным проявлениям регулируется статьей 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за:
- разжигание национальной, расовой или религиозной вражды;
- унижение национальной чести и достоинства;
- ограничение прав по признакам национальности.
Таким образом, значительная часть действий, которые в публичном дискурсе описываются как украинофобия, уже охватывается диспозицией данной нормы.
В связи с этим возникает логичный вопрос, направлена ли новая инициатива на конкретизацию существующих положений или фактически создает новый состав преступления с более широкими пределами применения.
Ключевые правовые риски нововведения
- Оценочность понятия «украинофобия»
Отсутствие четкого нормативного определения может привести к расширительному и субъективному толкованию, что противоречит базовым принципам уголовного права.
- Конкуренция уголовно-правовых норм
В случае дублирования положений статьи 161 УК возникнет проблема конкуренции норм, что усложнит квалификацию деяний и может привести к неоднородной судебной практике.
- Граница со свободой выражения взглядов
Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, государство обязано обеспечить баланс между защитой достоинства и свободой слова.
Практика Европейского суда по правам человека подчеркивает, что даже резкие, провокационные или оскорбительные высказывания могут подпадать под защиту свободы слова.
- Сложность доказывания умысла
Уголовная ответственность требует доказательства прямого умысла. В случае с украинофобией возникает вопрос: как разграничить критику государственной политики и отрицание государственности или национальной идентичности.
Судебная практика
В деле № 691/93/23 суд рассматривал спор о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 161 УК Украины, которая прямо предусматривает ответственность за «умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства», при этом установлено, что обвиняемый в социальной сети Facebook публично использовал оскорбительные и унизительные высказывания в отношении потерпевшей и армянского народа, которые, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержали негативные обобщения относительно всей этнической группы, формировали враждебность и унижали национальное достоинство, в связи с чем суд пришел к выводу о наличии прямого умысла на разжигание национальной вражды и квалифицировал действия по ч. 1 ст. 161 УК Украины, признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы.
В другом кейсе № 201/12723/23 суд установил, что обвиняемая, используя переписку в Instagram, умышленно распространяла высказывания, содержащие пренебрежительные и унизительные утверждения в отношении украиноязычных лиц и жителей западных регионов Украины, противопоставляла их «русскоязычным» жителям отдельных городов, а также фактически обосновывала предоставление привилегий по языковому признаку; по выводам суда такие действия были направлены на разжигание национальной вражды и установление дискриминационных подходов, что образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК Украины, в связи с чем лицо признано виновным с назначением наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком.
В то же время в деле № 520/33522/25 судом рассматривался вопрос о прекращении деятельности юридического лица в связи с использованием в наименовании символики российской имперской политики; при этом в решении прямо упоминалось, что к такой символике относятся, в частности, проявления, связанные с «призывами к русификации или украинофобии» (п. «г» ч. 4 ст. 2 Закона № 3005-IX).
В деле № 474/369/23 суд рассматривался вопрос о правильности квалификации действий лица, осужденного, в частности, за государственную измену, при этом в материалах дела прямо указывалось, что получатель переданной информации является «активным пропагандистом сепаратизма, нарушителем государственной границы, украинофобом, провокатором», то есть украинофобия упоминалась как характеристика лица, которому оказывалась помощь; Верховный Суд, проверив доводы кассационной жалобы, согласился с выводами судов предыдущих инстанций о доказанности вины и правильности квалификации по ч. 2 ст. 111 УК Украины, признал доводы защиты необоснованными и отказал в открытии кассационного производства.
То есть «украинофобия» уже существует в различных правовых плоскостях, но не как состав преступления.
Действительно, прослеживается определенная коллизия между использованием понятия «украинофобия» и практическим применением уголовно-правовых норм, в частности ст. 161 УК Украины.
Это обусловлено тем, что для квалификации деяния по данной статье необходимо доказать не только факт высказываний или действий, но и их умышленную направленность на разжигание национальной вражды или унижение национальной чести и достоинства, что объективно формирует повышенный стандарт доказывания, поэтому судебная практика по данному вопросу достаточно узкая.
Таким образом, инициатива по криминализации украинофобии является логичной и обоснованной реакцией на объективные вызовы, связанные с информационной войной и необходимостью защиты национальной идентичности. В то же время ее реализация требует максимально взвешенного подхода.
Важным остается вопрос не только факта введения ответственности, но и будет ли новая норма четкой, предсказуемой и согласованной с действующим правовым регулированием и международными стандартами.
Именно от этого будет зависеть, станет ли инициатива эффективным инструментом защиты национального достоинства. Поэтому ожидаем полный текст проекта для всестороннего понимания предлагаемых изменений.
