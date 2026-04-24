Создаст ли новый закон о криминализации украинофобии больше проблем, чем решений — в чем риск

Какие риски правовой неопределенности и дублирования норм может содержать новая инициатива о криминализации украинофобии.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15186, который предлагает установить уголовную ответственность за проявления украинофобии.

Несмотря на отсутствие полного текста документа в открытом доступе, из публичных заявлений следует, что речь идет о криминализации действий, направленных на отрицание субъектности Украины, унижение украинского языка и культуры, а также оправдание ассимиляции украинского народа.

Проблема заключается в том, что указанные категории могут носить оценочный характер и не являются устоявшимися юридическими терминами. В уголовном праве это создает риск нарушения принципа правовой определенности, поскольку лицо должно четко понимать, какие именно действия являются уголовно наказуемыми.

Действующее регулирование: достаточно ли ст. 161 УК Украины

На сегодняшний день вопрос противодействия подобным проявлениям регулируется статьей 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за:

разжигание национальной, расовой или религиозной вражды;

унижение национальной чести и достоинства;

ограничение прав по признакам национальности.

Таким образом, значительная часть действий, которые в публичном дискурсе описываются как украинофобия, уже охватывается диспозицией данной нормы.

В связи с этим возникает логичный вопрос, направлена ли новая инициатива на конкретизацию существующих положений или фактически создает новый состав преступления с более широкими пределами применения.

Ключевые правовые риски нововведения

Оценочность понятия «украинофобия»

Отсутствие четкого нормативного определения может привести к расширительному и субъективному толкованию, что противоречит базовым принципам уголовного права.

Конкуренция уголовно-правовых норм

В случае дублирования положений статьи 161 УК возникнет проблема конкуренции норм, что усложнит квалификацию деяний и может привести к неоднородной судебной практике.

Граница со свободой выражения взглядов

Согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод, государство обязано обеспечить баланс между защитой достоинства и свободой слова.

Практика Европейского суда по правам человека подчеркивает, что даже резкие, провокационные или оскорбительные высказывания могут подпадать под защиту свободы слова.

Сложность доказывания умысла

Уголовная ответственность требует доказательства прямого умысла. В случае с украинофобией возникает вопрос: как разграничить критику государственной политики и отрицание государственности или национальной идентичности.

Судебная практика

В деле № 691/93/23 суд рассматривал спор о привлечении лица к уголовной ответственности по ст. 161 УК Украины, которая прямо предусматривает ответственность за «умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства», при этом установлено, что обвиняемый в социальной сети Facebook публично использовал оскорбительные и унизительные высказывания в отношении потерпевшей и армянского народа, которые, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержали негативные обобщения относительно всей этнической группы, формировали враждебность и унижали национальное достоинство, в связи с чем суд пришел к выводу о наличии прямого умысла на разжигание национальной вражды и квалифицировал действия по ч. 1 ст. 161 УК Украины, признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы.

В другом кейсе № 201/12723/23 суд установил, что обвиняемая, используя переписку в Instagram, умышленно распространяла высказывания, содержащие пренебрежительные и унизительные утверждения в отношении украиноязычных лиц и жителей западных регионов Украины, противопоставляла их «русскоязычным» жителям отдельных городов, а также фактически обосновывала предоставление привилегий по языковому признаку; по выводам суда такие действия были направлены на разжигание национальной вражды и установление дискриминационных подходов, что образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК Украины, в связи с чем лицо признано виновным с назначением наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком.

В то же время в деле № 520/33522/25 судом рассматривался вопрос о прекращении деятельности юридического лица в связи с использованием в наименовании символики российской имперской политики; при этом в решении прямо упоминалось, что к такой символике относятся, в частности, проявления, связанные с «призывами к русификации или украинофобии» (п. «г» ч. 4 ст. 2 Закона № 3005-IX).

В деле № 474/369/23 суд рассматривался вопрос о правильности квалификации действий лица, осужденного, в частности, за государственную измену, при этом в материалах дела прямо указывалось, что получатель переданной информации является «активным пропагандистом сепаратизма, нарушителем государственной границы, украинофобом, провокатором», то есть украинофобия упоминалась как характеристика лица, которому оказывалась помощь; Верховный Суд, проверив доводы кассационной жалобы, согласился с выводами судов предыдущих инстанций о доказанности вины и правильности квалификации по ч. 2 ст. 111 УК Украины, признал доводы защиты необоснованными и отказал в открытии кассационного производства.

То есть «украинофобия» уже существует в различных правовых плоскостях, но не как состав преступления.

Действительно, прослеживается определенная коллизия между использованием понятия «украинофобия» и практическим применением уголовно-правовых норм, в частности ст. 161 УК Украины.

Это обусловлено тем, что для квалификации деяния по данной статье необходимо доказать не только факт высказываний или действий, но и их умышленную направленность на разжигание национальной вражды или унижение национальной чести и достоинства, что объективно формирует повышенный стандарт доказывания, поэтому судебная практика по данному вопросу достаточно узкая.

Таким образом, инициатива по криминализации украинофобии является логичной и обоснованной реакцией на объективные вызовы, связанные с информационной войной и необходимостью защиты национальной идентичности. В то же время ее реализация требует максимально взвешенного подхода.

Важным остается вопрос не только факта введения ответственности, но и будет ли новая норма четкой, предсказуемой и согласованной с действующим правовым регулированием и международными стандартами.

Именно от этого будет зависеть, станет ли инициатива эффективным инструментом защиты национального достоинства. Поэтому ожидаем полный текст проекта для всестороннего понимания предлагаемых изменений.

