Владельцев Starlink обязали сообщать о передаче терминала: на уведомление государству дали 10 дней

Среди главных изменений — новые права для бизнеса, упрощенная регистрация оборудования и появление в Дії сервиса для контроля зарегистрированных терминалов.

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В Украине изменили правила использования терминалов Starlink. Новые правительственные требования касаются идентификации оборудования, передачи терминалов другим пользователям и расширения круга лиц, которые могут законно ими пользоваться. Часть изменений предусматривает четкие сроки для уведомления о передаче оборудования, а их несоблюдение может иметь правовые последствия.

Starlink уже давно стал важнейшим элементом связи для военных, бизнеса и гражданского сектора. Обеспечение стабильной связи в условиях военного положения — это уже не просто вопрос беспрепятственного доступа к глобальной сети, но и вопрос национальной безопасности. Базовая Постановление КМУ № 115 от 1 февраля 2026 года заложило основу для легального использования этих устройств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство внедрило whitelist-режим для терминалов Starlink — перечень проверенных устройств, которые будут иметь доступ к сети. То есть, доступ к сети будут иметь только проверенные и зарегистрированные терминалы. Однако практическое применение выявило потребность в уточнении процедур и расширении круга пользователей.

Расширение круга пользователей

Одним из первых изменений, предусмотренных новым Постановлением Кабинета Министров № 691, является включение Национальной полиции в перечень структур, которые могут использовать терминалы Starlink без общей процедуры подачи уведомления, предусмотренной для гражданских лиц. Теперь полиция пользуется теми же правами относительно использования терминалов, что и Вооруженные Силы, СБУ и разведывательные органы.

Это решение обусловлено необходимостью оперативного обеспечения связью правоохранителей во время выполнения задач в зонах боевых действий и на деоккупированных территориях.

Новые правила Starlink в Украине коснутся также тысяч иностранцев и волонтеров. Отныне подавать уведомления об использовании терминалов могут не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства, имеющие вид на постоянное или временное жительство.

Изменение имеет важное значение для международных гуманитарных организаций, волонтеров и иностранных специалистов, и позволит легализовать тысячи терминалов, используемых международными миссиями и иностранными работниками.

Ранее Порядок требовал обязательного указания Dish ID и номера учетной записи пользователя. Постановление № 691 ослабляет эти требования. Теперь информация о Dish ID и номере учетной записи на портале Starlink подается только при наличии.

Основные идентификаторы остаются неизменными:

UTID (уникальный идентификатор терминала);

КИТ-номер (серийный номер комплекта).

Это упрощает процедуру регистрации для пользователей, не имеющих полного доступа к административной панели терминала, например, в случае аренды или использования подержанного оборудования.

Новые правила для бизнеса

Кабмин также упростил процедуру оформления Starlink для бизнеса. Теперь подавать уведомление об использовании терминалов может не только руководитель компании, но и другой представитель, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр. Это позволяет предприятиям быстрее оформлять необходимые документы без привязки исключительно к директору.

Для большинства компаний лимит остается неизменным — до 10 терминалов Starlink. В то же время ограничения не распространяются на предприятия, имеющие статус критически важных для экономики или обеспечения потребностей обороны, а также на субъектов оборонно-промышленного комплекса, авиационной и космической отраслей. Такие предприятия могут использовать спутниковую связь без установленных количественных ограничений.

Юридические лица получат возможность в несколько кликов проверить все терминалы, зарегистрированные от их имени. Нововведение должно упростить учет оборудования и контроль за его использованием в крупных компаниях и на объектах критической инфраструктуры. Новая возможность для бизнеса появится в Дії.

Жизненный цикл терминала

Постановление № 691 внедряет механизм исключения терминала из перечня. Это необходимо при желании субъекта обращения, например, прекращении использования, при потере или повреждении устройства, что делает его использование невозможным. Либо же при обнаружении ошибок или описок в ранее поданных данных.

В случае передачи терминала другому физическому или юридическому лицу, владелец (субъект, подавший первичное уведомление) обязан в течение десяти календарных дней подать уведомление о его исключении из перечня с указанием причины. Это позволяет новому пользователю легально зарегистрировать устройство на себя.

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