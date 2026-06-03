Количество предметов НМТ хотят сократить с четырех до трех, а математику — убрать из обязательных

В Украине хотят отменить обязательную математику на НМТ.

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Математику могут исключить из списка обязательных предметов на НМТ. В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект № 15254-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года». Документ предусматривает, в частности, сокращение количества предметов на национальном мультипредметном тесте (НМТ) с четырех до трех.

Также предусматриваются два обязательных предмета: украинский язык и история Украины. Что касается математики — ее предлагают сделать предметом по выбору.

Одна из авторов законопроекта объяснила необходимость таких изменений сложными условиями, в которых украинские школьники проходят вступительные испытания во время войны.

По ее словам, после очередных массированных обстрелов и бессонных ночей выпускники вынуждены проходить НМТ. В то же время результаты тестирования в значительной степени влияют на поступление в учреждения высшего образования.

По ее мнению, уменьшение количества предметов до трех должно стать одним из шагов, направленных на сохранение молодежи в Украине.

Что предлагают на 2027 год (решение на период военного положения)

Формулу два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет по выбору абитуриента.

Математика остается, но по выбору ребенка для поступления на соответствующие специальности.

«Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязанности сдавать экзамен по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет. Нужны комплексные стратегические решения от МОН для мотивации: увеличивать вес вступительного балла по математике через коэффициенты, повысить стипендии тем, кто обучается по этим специальностям, внедрять программы стажировки уже с 3–4 курса с возможностью зарабатывать средства, увеличить госзаказ и обеспечение грантами на технические специальности, проводить качественную коммуникацию по этому вопросу и др. Проблему решает мотивация», — указали авторы инициативы.

Законопроект №15254-1 является альтернативным правительственной инициативе относительно проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2027 году. В настоящее время документ ожидает рассмотрения парламентом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из-за военных рисков правительство предлагает изменить правила вступительной кампании и освободить школьников от государственной итоговой аттестации. Поскольку возникает необходимость законодательного урегулирования гибкого и безопасного алгоритма поступления в 2027 году, в Верховную Раду внесли законопроект № 15254 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года».

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