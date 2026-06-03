  1. Законодательство
  2. / В Украине

Количество предметов НМТ хотят сократить с четырех до трех, а математику — убрать из обязательных

10:35, 3 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине хотят отменить обязательную математику на НМТ.
Количество предметов НМТ хотят сократить с четырех до трех, а математику — убрать из обязательных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Математику могут исключить из списка обязательных предметов на НМТ. В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный правительственному законопроект № 15254-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года». Документ предусматривает, в частности, сокращение количества предметов на национальном мультипредметном тесте (НМТ) с четырех до трех.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Также предусматриваются два обязательных предмета: украинский язык и история Украины. Что касается математики — ее предлагают сделать предметом по выбору.

Одна из авторов законопроекта объяснила необходимость таких изменений сложными условиями, в которых украинские школьники проходят вступительные испытания во время войны.

По ее словам, после очередных массированных обстрелов и бессонных ночей выпускники вынуждены проходить НМТ. В то же время результаты тестирования в значительной степени влияют на поступление в учреждения высшего образования.

По ее мнению, уменьшение количества предметов до трех должно стать одним из шагов, направленных на сохранение молодежи в Украине.

Что предлагают на 2027 год (решение на период военного положения)

  • Формулу два обязательных предмета (украинский язык и история Украины) + один предмет по выбору абитуриента.
  • Математика остается, но по выбору ребенка для поступления на соответствующие специальности.

«Для государства стратегически важно поддерживать технические и инженерные специальности, однако введение обязанности сдавать экзамен по математике на все специальности проблему не решает, а лишь усложняет. Нужны комплексные стратегические решения от МОН для мотивации: увеличивать вес вступительного балла по математике через коэффициенты, повысить стипендии тем, кто обучается по этим специальностям, внедрять программы стажировки уже с 3–4 курса с возможностью зарабатывать средства, увеличить госзаказ и обеспечение грантами на технические специальности, проводить качественную коммуникацию по этому вопросу и др. Проблему решает мотивация», — указали авторы инициативы.

Законопроект №15254-1 является альтернативным правительственной инициативе относительно проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании в 2027 году. В настоящее время документ ожидает рассмотрения парламентом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из-за военных рисков правительство предлагает изменить правила вступительной кампании и освободить школьников от государственной итоговой аттестации. Поскольку возникает необходимость законодательного урегулирования гибкого и безопасного алгоритма поступления в 2027 году, в Верховную Раду внесли законопроект № 15254 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Украина МОН Украины Национальный мультипредметный тест (НМТ)

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кому принадлежат технические этажи, колясочные и вестибюли в многоэтажках: позиция ВС

Сам факт размещения в помещении котельной еще не означает, что оно является общим имуществом совладельцев дома.

Бронирование работников: как предприятию рассчитать квоту и не потерять статус критического

Ошибка в расчете общего количества военнообязанных может стоить предприятию статуса критичности.

Большие данные в уголовных расследованиях: ЕСПЧ о доступе к доказательствам в цифровую эпоху

Когда доказательства по делу измеряются не страницами, а терабайтами данных, практика ЕСПЧ формирует новые стандарты: от реального доступа к цифровым материалам до запрета «автоматического» признания доказательств достаточными.

Из-за роста ДТП правила для электросамокатов меняют: управлять разрешат с 16 лет

Предлагается ввести возрастные ограничения для пользователей электросамокатов — в частности, управлять ими разрешат только с 16 лет.

ВС отказал в перерасчёте среднего заработка сотруднику ДБР, который проходил военную службу

Суд обозначил пределы исполнения решений о восстановлении на работе и уточнил условия выплаты среднего заработка в спорный период.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]