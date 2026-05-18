Правительство предлагает особые правила поступления в 2027 году и отмену ДПА – законопроект в Раде

10:00, 18 мая 2026
Соискателей образования, которые в 2027 году завершают каждый уровень полного общего среднего образования, хотят освободить от прохождения государственной итоговой аттестации.
Из-за военных рисков правительство предлагает изменить правила вступительной кампании и освободить школьников от государственной итоговой аттестации (ДПА). Поскольку возникает необходимость законодательного урегулирования гибкого и безопасного алгоритма поступления в 2027 году, в Верховную Раду внесен законопроект № 15254 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года».

Среди ключевых положений документа

  • прием на обучение для получения высшего образования будет осуществляться в соответствии с порядком приема, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки, без соблюдения требований Закона Украины «О высшем образовании»;
  • финансовое обеспечение мероприятий по организации и проведению вступительных испытаний для получения высшего образования — за счет расходов, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины, и других источников, не запрещенных законодательством Украины;
  • конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам вступительных испытаний 2024–2027 годов, проведенных с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания и творческого конкурса (конкурса физических способностей) в предусмотренных законодательством случаях;

Кроме того, предусмотрено, что абитуриенты будут сдавать тесты по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор.

Среди предметов на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия и украинская литература.

Также законопроект предусматривает, что прием в учреждения профессионального предвысшего образования также будет осуществляться по отдельному порядку, определенному центральным органом исполнительной власти в сфере образования.

Отдельной нормой документа предлагается освободить в 2027 году учащихся, завершающих любой уровень полного общего среднего образования, от прохождения ДПА.

