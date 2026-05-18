В Украине могут ввести наказание за гадание и рекламу услуг магии: Верховная Рада предлагает штрафы

09:42, 18 мая 2026
Платные услуги гадания, экстрасенсорики и раскладов Таро будут штрафоваться.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15251 об административной ответственности за платные услуги гадания, экстрасенсорики, магии, эзотерики, оккультизма. Кроме того, документ также предусматривает ответственность за рекламу, популяризацию и распространение информации о таких услугах.

Авторы законопроекта заявляют, что его целью является защита граждан от негативного влияния практик, связанных с гаданием, экстрасенсорикой, магией, эзотерикой, оккультизмом, в том числе картами Таро, рунами, средствами астрологии, нумерологии, хиромантии, ясновидения, спиритизма и другими способами предсказания будущего.

В пояснительной записке авторы документа отмечают, что подобная деятельность может негативно влиять на психику человека и его способность самостоятельно принимать решения.

 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 Кодекса Украины об административных правонарушениях и установить административную ответственность за предоставление таких платных услуг.

Размеры штрафов, предусмотренные документом:

Предоставление платных услуг гадания, экстрасенсорики, магии, эзотерики, оккультизма, а также реклама, популяризация и распространение информации о предоставлении таких услуг — влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и утилизацией средств (и предметов) предоставления вышеуказанных услуг.

Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, либо деятельность с использованием несовершеннолетних и уязвимых слоев населения (пенсионеров, лиц с инвалидностью, военнослужащих и их семей) — влекут за собой штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и утилизацией средств (и предметов) предоставления вышеуказанных услуг.

Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные должностным лицом — влекут за собой штраф от десяти тысяч до двенадцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией и утилизацией средств (и предметов) предоставления вышеуказанных услуг.

