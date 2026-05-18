Бывший аниматор, который обвинял Disney в плагиате «Ваяны», проиграл в суде и может заплатить миллионы

07:36, 18 мая 2026
Суд закрыл дело о «Ваяне» в пользу Disney и отклонил все ключевые обвинения.
Фото: Disney
Американская компания Walt Disney Company получила в суде право на компенсацию 1,6 млн долларов расходов на адвокатов после многолетнего иска, в котором её обвиняли в якобы краже идеи для анимационного фильма «Ваяна» (международное название — Moana).

Суд в США встал на сторону Disney и признал, что претензии бывшего аниматора Бака Вудолла были поданы недобросовестно и не имели юридического основания. Судья подчеркнула, что дело строилось на недостоверных данных и поддельных документах.

Как возник спор

Вудолл утверждал, что ещё много лет назад передавал представителям киноиндустрии собственный сценарный проект под названием «Bucky the Surfer Boy» и что именно эти материалы якобы могли стать основой для «Ваяны». По его версии, идеи могли попасть в студию через человека, работавшего на территории студийного комплекса Disney.

Однако в ходе рассмотрения дела суд установил, что ключевые заявления истца не соответствуют действительности. В частности, он утверждал, что впервые увидел «Ваяну» только в 2017 году, хотя фактически смотрел фильм ещё в 2016 году в кинотеатре, а позже — на DVD.

Суд обратил внимание, что именно на этой недостоверной версии истец строил свою позицию на протяжении нескольких лет, пока дело не было закрыто в пользу ответчика.

Поддельный документ

Отдельно суд рассмотрел так называемое соглашение о конфиденциальности, которое Вудолл представил как ключевое доказательство. Он утверждал, что документ был подписан в 2003 году представительницей киноиндустрии после ознакомления с его материалами.

Однако в ходе процесса выяснилось, что документ был сфальсифицирован уже после подачи иска в 2020 году. Истец признал, что изменил имя подписанта и дату задним числом. Оригинальная подпись принадлежала другому человеку, не связанному с Disney.

Суд расценил это как признак недобросовестного иска и попытку искусственно подтвердить свои требования, сообщает Courthouse News.

Решение суда

Большую часть требований по авторскому праву суд отклонил из-за пропуска сроков исковой давности. Присяжные также пришли к выводу, что Вудолл не доказал главного — факта доступа Disney к его материалам. Поэтому вопрос о сходстве сюжетов даже не рассматривался.

Отдельно суд назначил санкции адвокату истца в размере 476 тыс. долларов, отметив, что он затягивал процесс и не проверил достоверность ключевых доказательств.

В Disney комментариев не давали, а представитель истца заявил, что не согласен с решением и намерен его обжаловать.



