Суды получат новые инструменты для возвращения ребенка, незаконно вывезенного одним из родителей

Самовольное изменение места жительства ребенка одним из родителей признается противоправным действием

В третьей части обзора проекта Гражданского кодекса анализируем введение механизма немедленного возвращения ребенка через обеспечение иска, новые полномочия государственных исполнителей и случаи, когда суд имеет право отказать в возвращении ребенка по прежнему месту оседлости.

Новые механизмы возвращения ребенка при самовольном изменении места жительства

Проект новой Книги шестой Гражданского кодекса Украины «Право семейное» предлагает изменить подход к решению споров относительно места жительства ребенка. Одним из ключевых изменений является введение понятия «оседлость ребенка» (укр. осідок), которое должно определять стабильное место его проживания.

Необходимость таких изменений объясняется тем, что вопрос территориальной стабильности ребенка и недопустимости его одностороннего перемещения одним из родителей остается одной из сложнейших проблем семейного права. Сейчас статья 162 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность возвращения ребенка в случае его незаконного перемещения, однако на практике такие споры нередко рассматриваются годами.

Проект нового ГК предлагает переосмыслить этот механизм и усилить процессуальные гарантии быстрого реагирования на случаи самовольного изменения места жительства малолетнего ребенка. Введение категории «оседлости» должно обеспечить большую правовую определенность и упростить процедуру восстановления прежнего места жительства ребенка в случае его незаконного перемещения одним из родителей.

Родительский киднеппинг или спасение ребенка

Статья 1556 четко определяет, что самовольное изменение оседлости ребенка одним из родителей без согласия второго, или другого лица, с которым ребенок проживает на законных основаниях, является противоправным действием.

Важной новацией является расширение круга субъектов, чьи права защищаются. Последствия в виде отобрания ребенка наступают не только при нарушении прав родителей, но и в случаях, когда изменена оседлость без согласия лиц, с которыми ребенок проживал на основании закона, решения суда или органа опеки. Это касается опекунов, попечителей и приемных родителей.

Ключевым изменением по сравнению с действующей ст. 162 СК Украины является порядок принятия решения. Согласно ч. 1 ст. 1556 проекта ГК, суд по заявлению заинтересованного лица в порядке обеспечения иска принимает решение об отобрании ребенка и возвращении его по прежнему месту оседлости.

Обеспечение иска рассматривается судом в краткие сроки, а такое решение подлежит немедленному исполнению. Это позволяет прекратить «родительский киднеппинг» еще до того, как дело будет рассмотрено по существу, что минимизирует время пребывания ребенка в стрессовой ситуации.

Также проект ГК предусматривает отобрание ребенка как способ защиты нарушенных прав в случаях, когда лицо, удерживающее ребенка, отказывается добровольно передать его во исполнение уже существующего решения суда. Это создает прямую правовую связь между неисполнением судебного акта и принудительными действиями государственных исполнителей, что должно повысить эффективность судебной власти в семейных спорах.

Однако законодатель оставляет суду право не возвращать ребенка, если оставление по прежнему месту оседлости создает реальную опасность для жизни и здоровья ребенка, или же обстоятельства изменились так, что возвращение противоречит лучшим интересам ребенка.

В то же время, понятие «лучшие интересы», определенное в статье 1476, является оценочным. Сторона, которая самовольно вывезла ребенка, может использовать этот аргумент, доказывая, что ребенок уже адаптировался на новом месте, пошел в новую школу или садик, и возвращение на прежнее место жительства нанесет ему психологическую травму.

В отличие от действующего законодательства, проект ГК, а именно ч. 4 ст. 1556, устанавливает обязанность лица, самовольно изменившего оседлость, возместить имущественный и моральный ущерб. Это включает расходы на поиск ребенка, юридическую помощь, транспортные расходы второго родителя и т.д. Такая норма должна стать превентивным фактором против необдуманных действий родителей.

Предложенные изменения подчеркивают главный принцип: ребенок не может быть трофеем в конфликте между родителями, а его место жительства не должно становиться объектом манипуляций. Предложенная модель призвана гарантировать стабильность среды, в которой живет ребенок, и сделать невозможным его самовольное перемещение одним из родителей.

В то же время эффективность этих изменений в значительной степени будет зависеть от практики их применения. В частности, решающим фактором станет готовность судов оперативно использовать инструменты обеспечения иска уже в первые дни после самовольного изменения места жительства ребенка или его исчезновения. Именно быстрое реагирование суда может стать ключевой гарантией защиты прав ребенка и предотвратить затяжные конфликты между родителями.

