Ваш семейный врач в отпуске: как получить рецепт, направление или консультацию

Нужно ли заключать новую декларацию и куда обращаться, если медицинская помощь нужна безотлагательно.

Отпуск семейного врача не означает, что пациент остается без медицинской помощи. Украинцы и дальше могут получать консультации, рецепты, направления на обследование и другие услуги первичного звена без дополнительных документов и переоформления декларации. В Национальной службе здоровья Украины подчеркивают: медицинские учреждения обязаны обеспечить замену врача на время его отсутствия, а право пациента на бесплатную медицинскую помощь остается неизменным.

Действует ли декларация, если семейный врач в отпуске

Декларация с семейным врачом остается действительной на весь период его отсутствия. На это время амбулатория или центр первичной медицинской помощи должны организовать замену врача, поэтому пациент может обратиться к другому специалисту в том же учреждении без оформления новой декларации.

О запланированном отпуске врача медицинские учреждения обычно сообщают заранее через официальные сайты, социальные сети, объявления или во время записи на прием. Если необходимости в срочной помощи нет, пациент может дождаться возвращения своего врача к работе.

Куда обращаться, если медицинская помощь нужна срочно

В случае неотложного состояния необходимо обращаться в ближайшую больницу или вызывать экстренную медицинскую помощь по номеру 103. В таких случаях направление от семейного врача не требуется.

Каждый гражданин имеет право свободно выбрать семейного врача и заключить с ним декларацию. Именно по декларациям Национальная служба здоровья оплачивает учреждениям предоставление первичной медицинской помощи.

Какие бесплатные услуги можно получить у семейного врача

На первичном уровне медицинской помощи пациенты могут бесплатно получить широкий перечень услуг, в частности:

базовые анализы крови и мочи;

быстрые тесты на беременность, ВИЧ, гепатиты В и С, COVID-19 и тропонин;

электрокардиографию (ЭКГ), проверку зрения, отоскопию, офтальмоскопию, пикфлоуметрию и другие обследования;

профилактику и лечение распространенных заболеваний;

направления к врачам узких специальностей, на реабилитацию или паллиативную помощь;

электронные рецепты;

вакцинацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;

услуги по поддержке психического здоровья, включая скрининги, помощь при стрессе, сопровождение и при необходимости направление к профильному специалисту.

Отпуск семейного врача не является основанием для ограничения доступа пациентов к бесплатной медицинской помощи. Независимо от того, нужна ли консультация, обследование, рецепт или направление, пациент имеет право получить необходимые услуги в учреждении первичной медицинской помощи, где заключена декларация.

