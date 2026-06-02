Ваш сімейний лікар у відпустці: як отримати рецепт, направлення чи консультацію

Чи потрібно укладати нову декларацію та куди звертатися, якщо медична допомога потрібна невідкладно.

Відпустка сімейного лікаря не означає, що пацієнт залишається без медичної допомоги. Українці й надалі можуть отримувати консультації, рецепти, направлення на обстеження та інші послуги первинної ланки без додаткових документів і переукладання декларації. У Національній службі здоров’я України наголошують: медичні заклади зобов’язані забезпечити заміну лікаря на час його відсутності, а право пацієнта на безоплатну медичну допомогу залишається незмінним.

Пацієнти можуть отримувати безоплатну первинну медичну допомогу навіть у разі тимчасової відсутності свого сімейного лікаря через відпустку. Для цього не потрібно переукладати декларацію чи втрачати право на гарантовані державою медичні послуги. Про це нагадала Національна служба здоров’я України.

Чи діє декларація, якщо сімейний лікар у відпустці

Декларація із сімейним лікарем залишається чинною на весь період його відсутності. На цей час амбулаторія або центр первинної медичної допомоги повинні організувати заміну лікаря, тому пацієнт може звернутися до іншого фахівця в тому самому закладі без укладення нової декларації.

Про заплановану відпустку лікаря медичні заклади зазвичай повідомляють завчасно через офіційні сайти, соціальні мережі, оголошення або під час запису на прийом. Якщо потреби в терміновій допомозі немає, пацієнт може дочекатися повернення свого лікаря до роботи.

Куди звертатися, якщо медична допомога потрібна терміново

У разі невідкладного стану необхідно звертатися до найближчої лікарні або викликати екстрену медичну допомогу за номером 103. У таких випадках направлення від сімейного лікаря не потрібне.

Кожен громадянин має право вільно обрати сімейного лікаря та укласти з ним декларацію. Саме за деклараціями Національна служба здоров’я оплачує закладам надання первинної медичної допомоги.

Які безоплатні послуги можна отримати у сімейного лікаря

На первинному рівні медичної допомоги пацієнти можуть безоплатно отримати широкий перелік послуг, зокрема:

базові аналізи крові та сечі;

швидкі тести на вагітність, ВІЛ, гепатити В і С, COVID-19 та тропонін;

електрокардіографію (ЕКГ), перевірку зору, отоскопію, офтальмоскопію, пікфлоуметрію та інші обстеження;

профілактику та лікування поширених захворювань;

направлення до лікарів вузьких спеціальностей, на реабілітацію або паліативну допомогу;

електронні рецепти;

вакцинацію відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень;

послуги з підтримки психічного здоров’я, включно зі скринінгами, допомогою при стресі, супроводом та за потреби направленням до профільного спеціаліста.

Відпустка сімейного лікаря не є підставою для обмеження доступу пацієнтів до безоплатної медичної допомоги. Незалежно від того, чи потрібна консультація, обстеження, рецепт або направлення, пацієнт має право отримати необхідні послуги в закладі первинної медичної допомоги, де укладено декларацію.

