Мониторинг ДБР по делам ТЦК под вопросом: в законопроекте нашли несогласованность с процедурой расследования

В законопроекте по ТЦК и ВЛК предлагают усилить ответственность за нарушения при призыве и военно-врачебных осмотрах.

В Украине фиксируется значительное количество резонансных случаев нарушений при ведении воинского учета, проведении военно-врачебных экспертиз и принятии решений о призыве либо освобождении от военной службы. В связи с этим предлагается комплексное усиление административной и уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий и военных должностных лиц.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15114 предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины. В частности, предусмотрено:

дополнение статьи 210-1 КУоАП новой частью об ответственности за нарушение воинского учета, повлекшее незаконную постановку на учет лиц, которые не подлежат такому учету;

введение новой статьи 337-1 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное нарушение порядка военно-врачебной экспертизы, если это привело к незаконному призыву или незаконному освобождению от службы;

введение новой статьи 426-2 УК Украины об ответственности военных должностных лиц за нарушение порядка призыва, повлекшее незаконный призыв или освобождение;

уточнение примечания к статье 368-5 УК Украины, которым к кругу лиц, приравненных к уполномоченным на выполнение функций государства, предлагается отнести должностных лиц внештатных военно-врачебных и авиационно-врачебных комиссий;

дополнение статьи 214 УПК Украины положением о мониторинге Государственным бюро расследований обстоятельств, которые могут свидетельствовать о военных уголовных правонарушениях, в частности на основе информации из СМИ.

Однако законопроект получил замечания, связанные с отдельными положениями.

В Верховной Раде отметили, что формулировка части первой статьи 337-1 УК Украины является чрезмерно сложной и перегруженной, это затрудняет ее восприятие и понимание содержания нормы. В связи с этим такой подход не соответствует требованиям законодательной техники относительно ясности, точности и понятности правовых норм. Из-за этого положения статьи может быть сложно однозначно толковать и применять на практике.

Отмечается, что статья 337-1 УК Украины объединяет два разных по содержанию нарушения:

неправильное проведение военно-врачебной экспертизы, которое может привести к незаконному призыву или принятию на службу лиц, не пригодных по состоянию здоровья; нарушение, которое, наоборот, приводит к незаконному освобождению или отсрочке от службы.

В связи с этим предлагается разделить эти случаи в отдельные части статьи 337-1 УК Украины. Также предлагается уточнить формулировки, добавив слова «незаконного» или «безосновательного» перед освобождением от призыва или военной службы. Это касается ситуаций, когда в результате нарушений закона происходит либо незаконный призыв непригодных лиц, либо незаконное освобождение или отсрочка от службы.

Аналогичные замечания касаются статьи 426-2 УК Украины. В ней также объединены два разных по последствиям деяния: нарушение порядка призыва, приводящее к незаконному призыву лиц, не подлежащих службе, и нарушение, которое приводит к незаконному освобождению от призыва. В связи с этим целесообразно разделить эти составы путем выделения их в отдельные диспозиции.

В части изменений в статью 368-5 УК Украины предлагается расширить перечень лиц, приравниваемых к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления. Речь идет о включении председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или авиационно-врачебных комиссий.

В то же время отмечается, что такое дополнение требует согласования с Законом Украины «О предотвращении коррупции». Действующая редакция закона определяет статус лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, однако не охватывает должностных лиц внештатных ВВК и авиационно-врачебных комиссий. В случае отсутствия соответствующих изменений возникает несогласованность между нормами, что может усложнить применение статьи 368-5 УК Украины на практике.

Также замечания касаются предложенных изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект предусматривает, что следователи Государственного бюро расследований должны осуществлять мониторинг обстоятельств, которые могут свидетельствовать о военных уголовных правонарушениях, в частности на основе информации из СМИ. Такое предложение не согласуется с действующим порядком, установленным статьей 214 УПК Украины. Согласно ей, следователь или прокурор обязаны в течение 24 часов после получения информации о возможном уголовном правонарушении внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование. Поэтому введение отдельного этапа мониторинга может дублировать существующие процедуры и потенциально привести к задержкам в принятии процессуальных решений. Это в дальнейшем может усложнить их практическое применение и повлиять на эффективность реализации закона в целом.

