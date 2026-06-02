  1. Публикации
  2. / Законодательство

Мониторинг ДБР по делам ТЦК под вопросом: в законопроекте нашли несогласованность с процедурой расследования

08:30, 2 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В законопроекте по ТЦК и ВЛК предлагают усилить ответственность за нарушения при призыве и военно-врачебных осмотрах.
Мониторинг ДБР по делам ТЦК под вопросом: в законопроекте нашли несогласованность с процедурой расследования
Источник фото: Суспільне
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине фиксируется значительное количество резонансных случаев нарушений при ведении воинского учета, проведении военно-врачебных экспертиз и принятии решений о призыве либо освобождении от военной службы. В связи с этим предлагается комплексное усиление административной и уголовной ответственности для должностных лиц ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий и военных должностных лиц.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект №15114 предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины. В частности, предусмотрено:

  • дополнение статьи 210-1 КУоАП новой частью об ответственности за нарушение воинского учета, повлекшее незаконную постановку на учет лиц, которые не подлежат такому учету;
  • введение новой статьи 337-1 УК Украины, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное нарушение порядка военно-врачебной экспертизы, если это привело к незаконному призыву или незаконному освобождению от службы;
  • введение новой статьи 426-2 УК Украины об ответственности военных должностных лиц за нарушение порядка призыва, повлекшее незаконный призыв или освобождение;
  • уточнение примечания к статье 368-5 УК Украины, которым к кругу лиц, приравненных к уполномоченным на выполнение функций государства, предлагается отнести должностных лиц внештатных военно-врачебных и авиационно-врачебных комиссий;
  • дополнение статьи 214 УПК Украины положением о мониторинге Государственным бюро расследований обстоятельств, которые могут свидетельствовать о военных уголовных правонарушениях, в частности на основе информации из СМИ.

Однако законопроект получил замечания, связанные с отдельными положениями.

В Верховной Раде отметили, что формулировка части первой статьи 337-1 УК Украины является чрезмерно сложной и перегруженной, это затрудняет ее восприятие и понимание содержания нормы. В связи с этим такой подход не соответствует требованиям законодательной техники относительно ясности, точности и понятности правовых норм. Из-за этого положения статьи может быть сложно однозначно толковать и применять на практике.

Отмечается, что статья 337-1 УК Украины объединяет два разных по содержанию нарушения:

  1. неправильное проведение военно-врачебной экспертизы, которое может привести к незаконному призыву или принятию на службу лиц, не пригодных по состоянию здоровья;
  2. нарушение, которое, наоборот, приводит к незаконному освобождению или отсрочке от службы.

В связи с этим предлагается разделить эти случаи в отдельные части статьи 337-1 УК Украины. Также предлагается уточнить формулировки, добавив слова «незаконного» или «безосновательного» перед освобождением от призыва или военной службы. Это касается ситуаций, когда в результате нарушений закона происходит либо незаконный призыв непригодных лиц, либо незаконное освобождение или отсрочка от службы.

Аналогичные замечания касаются статьи 426-2 УК Украины. В ней также объединены два разных по последствиям деяния: нарушение порядка призыва, приводящее к незаконному призыву лиц, не подлежащих службе, и нарушение, которое приводит к незаконному освобождению от призыва. В связи с этим целесообразно разделить эти составы путем выделения их в отдельные диспозиции.

В части изменений в статью 368-5 УК Украины предлагается расширить перечень лиц, приравниваемых к уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления. Речь идет о включении председателей, их заместителей, членов и секретарей внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий или авиационно-врачебных комиссий.

В то же время отмечается, что такое дополнение требует согласования с Законом Украины «О предотвращении коррупции». Действующая редакция закона определяет статус лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, однако не охватывает должностных лиц внештатных ВВК и авиационно-врачебных комиссий. В случае отсутствия соответствующих изменений возникает несогласованность между нормами, что может усложнить применение статьи 368-5 УК Украины на практике.

Также замечания касаются предложенных изменений в Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект предусматривает, что следователи Государственного бюро расследований должны осуществлять мониторинг обстоятельств, которые могут свидетельствовать о военных уголовных правонарушениях, в частности на основе информации из СМИ. Такое предложение не согласуется с действующим порядком, установленным статьей 214 УПК Украины. Согласно ей, следователь или прокурор обязаны в течение 24 часов после получения информации о возможном уголовном правонарушении внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать расследование. Поэтому введение отдельного этапа мониторинга может дублировать существующие процедуры и потенциально привести к задержкам в принятии процессуальных решений. Это в дальнейшем может усложнить их практическое применение и повлиять на эффективность реализации закона в целом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект ГБР ТЦК

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мониторинг ДБР по делам ТЦК под вопросом: в законопроекте нашли несогласованность с процедурой расследования

В законопроекте по ТЦК и ВЛК предлагают усилить ответственность за нарушения при призыве и военно-врачебных осмотрах.

Долг могут взыскать даже без оригинала договора, если он сгорел под обстрелами — Верховный Суд

Война может уничтожить документы, но не долг недобросовестного покупателя: Верховный Суд поставил «вероятность доказательств» выше формальных недостатков.

Бронирование работников под угрозой: все решения о критичности «обнулятся» до 1 сентября

Тысячи предприятий могут потерять статус критических до 1 сентября 2026 года, а те, что удержат свой статус, обязаны поднять зарплату забронированным и устранить превышение квоты в течение 10 рабочих дней.

Верховный Суд оправдал полицейского, который применил газовый баллончик к мужчине, снимавшему задержание на видео

Верховный Суд: применение газового баллончика к мужчине, который вмешивался в действия полицейских, само по себе не свидетельствует о превышении служебных полномочий.

Партнеры по гражданскому браку могут претендовать на половину квартиры, приобретенной во время совместной жизни, — Верховный Суд

Спор за квартиру после смерти женщины: почему Верховный Суд поддержал сожителя, а не сестру наследодательницы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]