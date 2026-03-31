  1. Публикации
  2. / Законодательство

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

13:20, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов — № 15114, № 15115 и № 15116, которые должны не только защитить граждан от незаконного учета, но и внедрить персональную ответственность для должностных лиц ТЦК. Автор инициатив — Дмитрий Разумков подчеркивает, что за каждой ошибкой в реестре стоит конкретная фамилия, и ответственность за нее должна быть зеркальной и суровой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Одной из ключевых новелл пакета инициатив является внедрение финансовой ответственности для работников территориальных центров комплектования. На сегодняшний день военнообязанным за нарушение правил учета грозит штраф в 17 тысяч гривен. Однако за каждой ошибочной записью в системе «Оберіг», из-за которой женщина без медобразования или лицо с инвалидностью оказывается в розыске, стоит конкретное должностное лицо.

По словам Дмитрия Разумкова, инициатива предлагает установить для таких служащих наказание — штраф в десятикратном размере, что составляет 170 тысяч гривен. Такой подход должен стимулировать качественную работу администраторов реестров и прекратить практику безосновательного начисления штрафов гражданам, оказавшимся в базе из-за несовершенства системы или халатности исполнителей.

Более того, законопроект № 15114, касающийся уголовной ответственности военных должностных лиц и процедур расследования, направлен на борьбу с силовой мобилизацией, которая часто сопровождается нарушением прав людей с отсрочкой или инвалидностью.

Как отметил народный депутат, законодательная инициатива предлагает важное изменение: если видеозапись незаконных действий представителей ТЦК появляется в сети Интернет или медиа, Государственное бюро расследований будет обязано автоматически открывать уголовное производство. Это должно лишить правоохранителей возможности игнорировать громкие случаи, превращая право на расследование в прямую обязанность.

Автор законопроектов подчеркивает, что ошибочная мобилизация лиц, имеющих законные основания для освобождения от службы, наносит ущерб не только конкретным людям, но и государственному бюджету. Расходы на подготовку и обучение на полигонах людей, которых впоследствии приходится списывать из-за изначально существующих оснований, таких как инвалидность или многодетность, являются неэффективным использованием ресурсов в военное время.

На данный момент на сайте Верховной Рады отсутствуют тексты законодательных инициатив, однако «Судебно-юридическая газета» следит за обновлениями, чтобы вовремя проинформировать о механизмах автоматического исключения женщин из реестров и штрафах для должностных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект штраф / штрафы ТЦК мобилизация

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]