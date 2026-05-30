Какие сведения необходимы для государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества

Существует перечень сведений, которые обязательно вносятся в ГРРП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины объяснили, какие сведения являются необходимыми для государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.

Пункты 29–30 Порядка ведения Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество №1141 определяют перечень сведений, которые обязательно вносятся в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРРП).

Относительно объекта недвижимого имущества в ГРРП вносятся:

адрес объекта;

тип объекта;

площадь;

кадастровый номер земельного участка;

другие технические характеристики.

Относительно субъекта права:

фамилия, имя и отчество физического лица;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

наименование и код ЕГРПОУ юридического лица;

вид общей собственности и размер долей совладельцев.

Также обязательно указываются сведения о правоустанавливающем документе:

тип документа;

серия и номер;

дата выдачи;

орган или лицо, выдавшие документ.

Следовательно, информация, которую БТИ предоставляет в ответ на запрос государственного регистратора, должна быть достаточной именно для подтверждения и внесения этих сведений в ГРРП.

Электронное взаимодействие с БТИ

Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.04.2021 №509 утвержден Порядок получения государственным регистратором сведений о государственной регистрации права собственности, находящихся в распоряжении БТИ на бумажных носителях во время электронного взаимодействия.

В соответствии с этим Порядком уполномоченное лицо БТИ через ГРРП направляет:

форму сведений о государственной регистрации права собственности;

форму об отсутствии государственной регистрации права собственности.

Форма о праве собственности должна содержать:

реестровый номер и дату регистрации;

сведения о собственнике;

информацию о долях совладельцев;

реквизиты правоустанавливающего документа.

Передача таких сведений осуществляется в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица БТИ.

Отмечается, что в настоящее время не все предприятия БТИ подключены к такому функционалу ГРРП.

Требования к ответам на бумажные запросы

Законодательством не установлена отдельная унифицированная форма ответа БТИ на бумажный запрос государственного регистратора. Однако отсутствие специальной формы не означает возможность предоставления неполной или формальной информации.

Независимо от формы взаимодействия (электронной или бумажной) ответ БТИ должен содержать достаточные данные для:

идентификации объекта недвижимого имущества;

установления субъекта права;

подтверждения факта государственной регистрации права;

установления реквизитов правоустанавливающего документа;

определения вида права и долей совладельцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.