  В Украине

Риск-ориентированный контроль и цифровые сервисы: ГНС меняет подход к работе с бизнесом

20:06, 30 мая 2026
В ГНС заявили о переходе к сервисной модели работы с бизнесом, которая предусматривает развитие цифровых услуг, автоматизацию администрирования и риск-ориентированный подход к контролю.
Государственная налоговая служба Украины с начала полномасштабного вторжения сосредоточилась на обеспечении бесперебойной работы системы администрирования налогов и доступности сервисов для бизнеса и граждан. Об этом рассказала исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух во время международной конференции, организованной МВФ и Независимым управлением государственных доходов Греции.

Одной из ключевых задач на начальном этапе стала стабилизация работы налоговой системы в условиях военного положения. Несмотря на сложные обстоятельства, удалось обеспечить непрерывное функционирование налоговых сервисов по всей стране, а также круглосуточную работу электронных ресурсов.

В ГНС отмечают, что в дальнейшем внимание было сосредоточено на модернизации подходов к взаимодействию с налогоплательщиками. При анализе проблемных вопросов учитывались обращения бизнеса относительно блокировки налоговых накладных, чрезмерной административной нагрузки, дублирования отдельных процедур и проведения проверок.

Как сообщается, сегодня налоговая служба взаимодействует не только с миллионами субъектов хозяйствования, но и с гражданами, что требует современных инструментов управления и новых подходов к администрированию. Среди приоритетов ведомства — повышение качества сервисов, развитие аналитических инструментов и цифровизация процессов.

Карнаух отметила, что на протяжении последних полутора лет ГНС реализует ряд изменений, направленных на совершенствование работы системы. В частности, речь идет о внедрении риск-ориентированного подхода вместо тотального контроля, автоматизации процессов, развитии электронных сервисов, создании единой цифровой экосистемы и усилении превентивной работы с налогоплательщиками.

По её словам, все трансформации осуществляются в рамках Национальной стратегии доходов до 2030 года. Их цель — формирование современной налоговой системы, которая будет сочетать эффективное администрирование налогов, прозрачные правила работы, качественный сервис и широкое использование цифровых технологий.

