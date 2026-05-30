  1. В Украине

Наталья Алюшина завершила полномочия главы НАГС, а Олег Войтович стал первым заместителем председателя Агентства

17:42, 30 мая 2026
Кабинет Министров одобрил ряд кадровых решений, в частности уволил Наталию Алюшину с должности главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в связи с завершением срока полномочий и назначил Олега Войтовича первым заместителем председателя НАГС.
Кабинет Министров Украины на заседании 30 мая принял ряд кадровых решений. В частности, правительство уволило Наталию Алюшину с должности главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы в связи с завершением срока полномочий.

Также были уволены Олег Войтович с должности заместителя Государственного секретаря Кабинета Министров Украины и Юлия Шигорева с должности заместителя председателя Национальной социальной сервисной службы Украины.

В то же время Кабмин назначил Олега Войтовича первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Кроме того, правительство согласовало увольнение Константина Кордонского с должности главы Хмельницкой районной государственной администрации Хмельницкой области и согласовало его назначение на должность заместителя главы Хмельницкой областной государственной администрации.

Кабинет Министров Украины НАДС

