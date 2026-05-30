Верховный Суд: отказ по жалобе на невнесение сведений в ЕРДР можно обжаловать в апелляции

15:17, 30 мая 2026
Верховный Суд подтвердил право на апелляционное обжалование определения о невнесении сведений в ЕРДР.
Определение следственного судьи, которым отказано в удовлетворении жалобы лица на отказ прокурора внести сведения в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК, подлежит апелляционному обжалованию. К такому выводу пришла Первая судебная палата КУС ВС 07.04.2026 по делу № 129/1324/25.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Определением следственного судьи отказано в удовлетворении жалобы заявителя на бездействие заместителя руководителя окружной прокуратуры, которое заключалось в отказе внести сведения в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК. Определением апелляционного суда отказано в открытии апелляционного производства по апелляционной жалобе заявителя на это определение следственного судьи на основании ч. 4 ст. 399 УПК в связи с тем, что апелляционная жалоба подана на судебное решение местного суда, которое не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

В кассационной жалобе заявитель указывает, что следственный судья безосновательно отказал в удовлетворении его жалобы, а судебное разбирательство провёл неполно и предвзято.

Позиция КУС

Определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Обоснование позиции КУС: коллегия судей КУС указала, что судья-докладчик апелляционного суда отказал в открытии апелляционного производства со ссылкой на положения ч. 4 ст. 399 УПК, согласно которой определения следственного судьи, постановленные в порядке ст. 206 УПК, не подлежат апелляционному обжалованию.

В ходе кассационной проверки установлено, что в своей жалобе заявитель поднимал вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту совершения преступления.

В постановлении ОП КУС сделан вывод о том, что апелляционному обжалованию подлежат определения следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы на бездействие следователя, прокурора, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР, вынесенные после признания неконституционными положений ч. 3 ст. 307 УПК, то есть с 17.06.2020 (постановление от 15.02.2021 по делу № 133/3337/19).

Следовательно, определение следственного судьи, которым отказано в удовлетворении жалобы заявителя на отказ прокурора внести сведения в ЕРДР в порядке ст. 214 УПК, подлежит апелляционному обжалованию.

Применяя положения ч. 4 ст. 399 УПК, апелляционный суд ограничился анализом лишь резолютивной части определения следственного судьи, в которой содержалась ссылка на положения ст. 206 УПК, однако не дал оценки его мотивировочной части, из которой следует, что жалоба заявителя касалась безосновательного невнесения сведений в ЕРДР в соответствии со ст. 214 УПК.

С постановлением коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 07.04.2026 по делу № 129/1324/25 (производство № 51-4562км25) можно ознакомиться по ссылке.

