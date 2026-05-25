Может ли судья критиковать власть в Facebook: Большая Палата ЕСПЧ определила пределы свободы слова

ЕСПЧ установил, что румынские власти не доказали угрозы авторитету правосудия из-за публикаций судьи в соцсети.

Свобода выражения мнений судей, в частности в социальных сетях, может быть ограничена лишь при наличии убедительных оснований, связанных с защитой авторитета и беспристрастности правосудия. Европейский суд по правам человека подчеркивал, что судьи, как и другие граждане, имеют право участвовать в общественных дискуссиях по вопросам верховенства права, функционирования государственных институтов и судебной реформы, однако должны соблюдать обязанность сдержанности и профессиональной этики. В то же время любое дисциплинарное вмешательство в реализацию этого права должно соответствовать критериям необходимости и пропорциональности, предусмотренным статьей 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В деле DANILEŢ v. Romania Большая Палата ЕСПЧ исследовала пределы допустимой критики со стороны судьи в Facebook и оценила, были ли достаточными основания для привлечения его к дисциплинарной ответственности. Суд отдельно обратил внимание, что сам по себе публичный характер высказываний судьи или их резонанс в медиа не является автоматическим основанием для санкций, если национальные органы не доказали реальной угрозы доверию к судебной власти либо призывов к насилию или противоправным действиям.

Обстоятельства дела №16915/21

Дело касалось дисциплинарного взыскания, наложенного на судью за два поста на его странице в Facebook. На момент событий заявитель был судьей окружного суда и был известен активным участием в публичных дебатах относительно демократии, верховенства права и системы правосудия. В январе 2019 года он разместил два поста на своей странице в Facebook, которая была доступна широкому кругу лиц и насчитывала около 50 000 подписчиков. Посты были процитированы и обсуждены в средствах массовой информации и вызвали многочисленные комментарии.

Первый пост от 9 января 2019 года касался критики функционирования государственных институтов и содержал ссылку на статью 118 пункт 1 Конституции Румынии относительно роли армии в сохранении конституционной демократии, с риторическим вопросом о возможности ее привлечения. Второй пост от 10 января 2019 года содержал гиперссылку на интервью прокурора в средствах массовой информации относительно проблем реформирования правосудия и сопровождался комментарием заявителя с использованием выражения «sânge în instalaţie» («иметь кровь в жилах»).

В тот же день Судебная инспекция при Высшем совете магистратуры (Consiliul Superior al Magistraturii, далее – CSM) по собственной инициативе начала дисциплинарную проверку по признакам дисциплинарного проступка, предусмотренного статьей 99 (a) Закона № 303/2004 (поведение, наносящее ущерб чести, профессиональной добросовестности или имиджу системы правосудия). После расследования материалы были переданы в Дисциплинарную комиссию CSM для судей.

Решением от 7 мая 2019 года Дисциплинарная комиссия CSM признала, что заявитель нарушил обязанность проявлять осмотрительность, и назначила ему наказание в виде уменьшения заработной платы на 5 % сроком на два месяца. Она пришла к выводу, что первый пост ставил под сомнение авторитет государственных институтов и намекал на «вмешательство армии», а второй пост содержал неприемлемую для судьи лексику.

Заявитель обжаловал свое дисциплинарное взыскание, утверждая, что оно было незаконным и необоснованным. Он сначала указал, что взыскания могут быть наложены на судей и прокуроров лишь за дисциплинарные проступки, предусмотренные статьей 99 Закона № 303/2004. Он также оспорил решение Дисциплинарной комиссии на том основании, что оно основывалось на нарушении правил поведения, которые, по его словам, больше не могли использоваться для обоснования дисциплинарного взыскания в его деле, особенно после законодательных изменений 2005 года.

Заявитель также подал свои письменные пояснения в Высший суд. Решением от 18 мая 2020 года Высший суд отклонил апелляцию и оставил без изменений дисциплинарное решение, принятое 7 мая 2019 года. Рассматривая законность взыскания, Высший суд отметил, что Дисциплинарная комиссия учла составные элементы дисциплинарного проступка, предусмотренного статьей 99(a) Закона № 303/2004, а не аспекты, рассмотренные в кодексе этики, которые, вопреки утверждениям заявителя, в любом случае могли бы быть основанием для дисциплинарного проступка.

Заявитель утверждал, что дисциплинарное взыскание, наложенное Дисциплинарной комиссией CSM 7 мая 2019 года и оставленное без изменений Высшим судом 18 мая 2020 года, представляло собой непропорциональное вмешательство в его право на свободу выражения мнений, предусмотренное статьей 10 Конвенции, а также, ссылаясь на статью 8 Конвенции, он жаловался, что расследование и дисциплинарное взыскание нанесли ущерб его социальной и профессиональной репутации и оказали негативное влияние на его карьеру.

Оценка ЕСПЧ

Относительно статьи 10 Конвенции

ЕСПЧ признал, что дисциплинарное наказание заявителя представляло собой вмешательство в его право на свободу выражения мнений, предусмотренное статьей 10 Конвенции. Такое вмешательство было установлено законом и преследовало законную цель поддержания авторитета и беспристрастности судебной власти.

Суд отметил, что судьи пользуются свободой выражения мнений, однако реализация этого права сопровождается обязанностями и ответственностью, в частности обязанностью сдержанности. Большая Палата ЕСПЧ сформулировала критерии, которые должны применяться при оценке необходимости вмешательства, в частности содержание и форму высказываний, контекст, последствия, характер и строгость санкции, а также наличие процессуальных гарантий.

Применяя эти критерии к обстоятельствам дела, ЕСПЧ пришел к выводу, что национальные органы не доказали, каким образом спорные посты могли подорвать независимость или беспристрастность судебной власти либо доверие к ней. Суд также не установил, что заявитель прямо подстрекал к насилию или призывал к противоправным действиям.

ЕСПЧ пришел к выводу, что причины, приведенные национальными органами для применения дисциплинарного наказания, не были релевантными и достаточными, а вмешательство в свободу выражения мнений заявителя не соответствовало насущной общественной потребности. С учетом вышеизложенного Суд констатировал нарушение статьи 10 Конвенции.

Относительно статьи 8 Конвенции

Суд отметил, что заявителю была уменьшена заработная плата на 5 % в течение двух месяцев в рамках дисциплинарного производства против него. Применяя подход, основанный на основаниях, Суд замечает, что обоснование, предоставленное национальными судебными органами для оправдания временного уменьшения заработной платы заявителя, строго ограничивалось фактом публикации им двух спорных сообщений и касалось последствий этих сообщений, а также поведения заявителя и терминов, которые он использовал. Следовательно, эти причины касались профессионального поведения заявителя и не имели никакой связи с его частной жизнью.

Соответственно, на основании доказательств и утверждений заявителя Суд рассмотрит, имела ли соответствующая мера серьезные негативные последствия для аспектов, составляющих его «частную жизнь». Относительно последствий спорного взыскания для «внутреннего круга» заявителя, он утверждал, что эта мера привела к уменьшению его дохода в то время, когда у него было несколько иждивенцев и непогашенные кредиты, однако при этом не предоставил достаточных доказательств того, что уменьшение его ежемесячного вознаграждения на 5 % в течение всего двух месяцев оказало серьезное влияние.

Суд также отметил, что заявитель не был уволен или иным образом отстранен от должности судьи вследствие дисциплинарного взыскания и что он продолжал выполнять свои обязанности судьи в том же суде вместе со своими коллегами. Из этого следует, что даже если его возможности устанавливать и развивать отношения с другими людьми, включая отношения профессионального характера, могли быть затронуты, нет фактических оснований для вывода, что такие последствия были значительными. Относительно профессиональной репутации заявителя Суд замечает, что национальные судебные органы ни в один момент не рассматривали его деятельность как судьи и не высказывали никакого мнения относительно его судейской компетентности и профессионализма. Дисциплинарное решение касалось лишь того, соблюдал ли он свою обязанность проявлять осмотрительность при публикации спорных сообщений.

Учитывая, что основания для взыскания не были связаны с «частной жизнью» заявителя и что оно не имело серьезных негативных последствий для его «внутреннего круга», для его способности устанавливать и развивать отношения с другими людьми или для его репутации, Суд считает, что статья 8 Конвенции не применяется в данном деле и признал ее неприемлемой.

Вывод

Нарушение статьи 10 Конвенции (право на свободу выражения мнений). Решение по этому делу принято Большой Палатой ЕСПЧ 15 декабря 2025 года и является окончательным.

