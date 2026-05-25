Как снизить расходы на детский сад в Польше – украинцам разъяснили условия выплат

Украинцы в Польше могут получить субсидию на уход за ребенком.

В Польше можно получить финансирование, которое позволяет уменьшить расходы на пребывание ребенка в детском саду, детском клубе или учреждении дошкольного ухода.

Как поясняется на официальном сайте Службы Республики Польша, финансирование доступно для родителей, законных опекунов, а также других лиц, которым суд поручил опеку над ребенком. Также им могут воспользоваться граждане Украины, которые находятся на территории Республики Польша и чей статус пребывания является легальным в соответствии с законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом.

Субсидия предоставляется в случае, если ребенок посещает ясли, детский клуб или находится под опекой воспитателя дневного ухода, и если семья не получает семейный капитал на уход за ребенком.

Финансирование предусмотрено для первого или единственного ребенка в семье независимо от возраста при условии посещения учреждения по уходу, а также для каждого ребенка, находящегося в соответствующем учреждении в возрасте до 12 месяцев или после месяца, когда ему исполняется 35 месяцев.

Для оформления необходимо подготовить данные заявителя, ребенка и учреждения по уходу. В частности, указываются личные данные, адрес проживания, гражданство, номер PESEL или данные документа, контактная информация, а также сведения об учреждении и периоде посещения. В случае отсутствия номера PESEL прилагается свидетельство о рождении ребенка и, при необходимости, его перевод.

Также могут потребоваться документы, подтверждающие опеку, усыновление или устройство ребенка в семью или учреждение, а также разрешение на подачу заявки, если она подается от имени руководителя учреждения.

Подать заявку можно онлайн через Платформу электронных услуг ZUS (PUE ZUS), портал Emp@tia или онлайн-банкинг — для родителей при наличии PESEL. Опекуны и другие уполномоченные лица подают заявление через PUE ZUS. Информация о регистрации заявки появляется в системе в течение 48 часов.

После обработки заявитель получает уведомление в учетной записи PUE ZUS или на электронную почту. В случае ошибок или отсутствующих данных необходимо внести исправления, иначе заявление не будет рассматриваться. В случае отказа выдается официальное решение.

Заявление можно подать не ранее дня начала посещения ребенком учреждения по уходу. Если заявление подано в течение двух месяцев, выплата начисляется с момента начала ухода. Если позже — с месяца подачи заявления.

Финансирование перечисляется после одобрения заявки непосредственно учреждению или поставщику услуг по уходу. Средства поступают ежемесячно до 20 числа за предыдущий месяц.

