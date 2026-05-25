Новый Гражданский кодекс переписывает юридический сроварь: часть терминов невозможно перевести на другие языки

В НПУ предупредили, что отдельные термины нового ГК могут быть проблемными для перевода на другие языки.

Нотариальная палата Украины в своем правовом анализе проекта Гражданского кодекса Украины №15150, который предлагается как новый «Кодекс частного права», заявила о возможных проблемах с переводом части новой юридической терминологии на другие языки. Об этом говорится в выводах к Книге 1 и Книге 2 проекта.

Проект содержит значительное количество новых терминов и словосочетаний, которые заменяют уже привычные конструкции действующего гражданского законодательства.

Что именно указано в выводах НПУ

В правовом анализе прямо сказано: «Определенные термины, которые употребляются в проекте, неизвестно могут ли вообще быть переведены без учета необходимого контекста».

Также в документе указано, что:

отдельные понятия могут усложнить перевод кодекса на другие языки;

новая терминология потребует дополнительного контекста для правильного понимания;

изменение устоявшихся юридических конструкций может создать трудности для международного восприятия документа.

Какие термины упоминаются среди новой терминологии

В Нотариальной палате приводят примеры формулировок, которые предлагаются в проекте нового ГК:

«права человека» → «человеческие права»;

«ограничение прав» → «ограничивание прав»;

«правовые последствия» → «юридические последствия»;

«при отсутствии» → «при недостатке»;

«место проживания физического или местонахождение юридического лица» → «осідок».

Именно эти изменения НПУ относит к новой терминологии, которая может создать проблемы не только для правоприменения в Украине, но и для перевода документа на другие языки.

В НПУ считают, что новые формулировки усложняют восприятие норм

В правовом анализе отмечается, что значительное количество новых терминов:

усложняет первое восприятие норм права;

усложняет сопоставление проекта с другими законами и подзаконными актами;

является «достаточно дискуссионным».

Кроме того, в Нотариальной палате подчеркивают, что:

новый понятийный аппарат может усложнить понимание текста;

создать трудности в правоприменении;

повлиять на сопоставление нового кодекса с действующим законодательством.

НПУ заявила о непоследовательности терминологии

Отдельно в документе обращается внимание на то, что часть терминов в разных книгах проекта используется «не одинаково и последовательно».

Из-за этого Нотариальная палата призвала обеспечить: «согласованную и одинаковую терминологию по всему кодифицированному акту».

Даже перефразированные нормы могут иметь юридические последствия

В выводах анализа также подчеркивается, что даже те нормы, которые фактически перенесены из действующего Гражданского кодекса Украины, в проекте часто перефразированы.

По мнению НПУ, это может иметь юридические последствия из-за изменения привычных юридических конструкций и понятийного аппарата.

