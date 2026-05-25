  1. Законодательство
  2. / В Украине

Новый Гражданский кодекс переписывает юридический сроварь: часть терминов невозможно перевести на другие языки

10:54, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В НПУ предупредили, что отдельные термины нового ГК могут быть проблемными для перевода на другие языки.
Новый Гражданский кодекс переписывает юридический сроварь: часть терминов невозможно перевести на другие языки
Фото: SUD.UA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нотариальная палата Украины в своем правовом анализе проекта Гражданского кодекса Украины №15150, который предлагается как новый «Кодекс частного права», заявила о возможных проблемах с переводом части новой юридической терминологии на другие языки. Об этом говорится в выводах к Книге 1 и Книге 2 проекта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проект содержит значительное количество новых терминов и словосочетаний, которые заменяют уже привычные конструкции действующего гражданского законодательства.

Что именно указано в выводах НПУ

В правовом анализе прямо сказано: «Определенные термины, которые употребляются в проекте, неизвестно могут ли вообще быть переведены без учета необходимого контекста».

Также в документе указано, что:

  • отдельные понятия могут усложнить перевод кодекса на другие языки;
  • новая терминология потребует дополнительного контекста для правильного понимания;
  • изменение устоявшихся юридических конструкций может создать трудности для международного восприятия документа.

Какие термины упоминаются среди новой терминологии

В Нотариальной палате приводят примеры формулировок, которые предлагаются в проекте нового ГК:

  • «права человека» → «человеческие права»;
  • «ограничение прав» → «ограничивание прав»;
  • «правовые последствия» → «юридические последствия»;
  • «при отсутствии» → «при недостатке»;
  • «место проживания физического или местонахождение юридического лица» → «осідок».

Именно эти изменения НПУ относит к новой терминологии, которая может создать проблемы не только для правоприменения в Украине, но и для перевода документа на другие языки.

В НПУ считают, что новые формулировки усложняют восприятие норм

В правовом анализе отмечается, что значительное количество новых терминов:

  • усложняет первое восприятие норм права;
  • усложняет сопоставление проекта с другими законами и подзаконными актами;
  • является «достаточно дискуссионным».

Кроме того, в Нотариальной палате подчеркивают, что:

  • новый понятийный аппарат может усложнить понимание текста;
  • создать трудности в правоприменении;
  • повлиять на сопоставление нового кодекса с действующим законодательством.

НПУ заявила о непоследовательности терминологии

Отдельно в документе обращается внимание на то, что часть терминов в разных книгах проекта используется «не одинаково и последовательно».

Из-за этого Нотариальная палата призвала обеспечить: «согласованную и одинаковую терминологию по всему кодифицированному акту».

Даже перефразированные нормы могут иметь юридические последствия

В выводах анализа также подчеркивается, что даже те нормы, которые фактически перенесены из действующего Гражданского кодекса Украины, в проекте часто перефразированы.

По мнению НПУ, это может иметь юридические последствия из-за изменения привычных юридических конструкций и понятийного аппарата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект гражданский кодекс

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Суд в Днепре решил, что AI-идентификация подтверждает пользование каршерингом, но не доказывает вину в ДТП

Суд пришел к выводу, что AI-идентификация пользователя в сервисе каршеринга не доказывает автоматически его ответственность за повреждение автомобиля.

Как заставить платить алименты на ребенка, если отец не указан в свидетельстве о рождении

В Украине алименты могут взыскиваться как на ребенка, так и на одного из супругов при наличии установленных законом оснований.

В Украине бизнесу и гражданским «охотникам на дроны» будут платить деньги наравне с военными

Отныне местные общины смогут финансировать группы ПВО, созданные бизнесом, а их участники — получать вознаграждения за сбитые воздушные цели по аналогии с военнослужащими.

400 000 украинцев окажутся под контролем ГНС: какие риски скрывает автоматический обмен данными о доходах с цифровых платформ

Под новые налоговые правила в Украине может попасть значительно более широкий круг граждан, чем ожидалось: размытое определение «личных услуг» охватывает всех, кто находит клиентов через онлайн-сервисы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]