Новый Гражданский кодекс переписывает юридический сроварь: часть терминов невозможно перевести на другие языки
Нотариальная палата Украины в своем правовом анализе проекта Гражданского кодекса Украины №15150, который предлагается как новый «Кодекс частного права», заявила о возможных проблемах с переводом части новой юридической терминологии на другие языки. Об этом говорится в выводах к Книге 1 и Книге 2 проекта.
Проект содержит значительное количество новых терминов и словосочетаний, которые заменяют уже привычные конструкции действующего гражданского законодательства.
Что именно указано в выводах НПУ
В правовом анализе прямо сказано: «Определенные термины, которые употребляются в проекте, неизвестно могут ли вообще быть переведены без учета необходимого контекста».
Также в документе указано, что:
- отдельные понятия могут усложнить перевод кодекса на другие языки;
- новая терминология потребует дополнительного контекста для правильного понимания;
- изменение устоявшихся юридических конструкций может создать трудности для международного восприятия документа.
Какие термины упоминаются среди новой терминологии
В Нотариальной палате приводят примеры формулировок, которые предлагаются в проекте нового ГК:
- «права человека» → «человеческие права»;
- «ограничение прав» → «ограничивание прав»;
- «правовые последствия» → «юридические последствия»;
- «при отсутствии» → «при недостатке»;
- «место проживания физического или местонахождение юридического лица» → «осідок».
Именно эти изменения НПУ относит к новой терминологии, которая может создать проблемы не только для правоприменения в Украине, но и для перевода документа на другие языки.
В НПУ считают, что новые формулировки усложняют восприятие норм
В правовом анализе отмечается, что значительное количество новых терминов:
- усложняет первое восприятие норм права;
- усложняет сопоставление проекта с другими законами и подзаконными актами;
- является «достаточно дискуссионным».
Кроме того, в Нотариальной палате подчеркивают, что:
- новый понятийный аппарат может усложнить понимание текста;
- создать трудности в правоприменении;
- повлиять на сопоставление нового кодекса с действующим законодательством.
НПУ заявила о непоследовательности терминологии
Отдельно в документе обращается внимание на то, что часть терминов в разных книгах проекта используется «не одинаково и последовательно».
Из-за этого Нотариальная палата призвала обеспечить: «согласованную и одинаковую терминологию по всему кодифицированному акту».
Даже перефразированные нормы могут иметь юридические последствия
В выводах анализа также подчеркивается, что даже те нормы, которые фактически перенесены из действующего Гражданского кодекса Украины, в проекте часто перефразированы.
По мнению НПУ, это может иметь юридические последствия из-за изменения привычных юридических конструкций и понятийного аппарата.
