Новий Цивільний кодекс переписує юридичний словник: частину термінів неможливо перекласти іншими мовами

10:54, 25 травня 2026
У НПУ попередили, що окремі терміни нового ЦК можуть бути проблемними для перекладу іншими мовами.
Фото: SUD.UA
Нотаріальна палата України у своєму правовому аналізі проєкту Цивільного кодексу України №15150, який пропонується як новий «Кодекс права приватного», заявила про можливі проблеми з перекладом частини нової юридичної термінології іншими мовами. Про це йдеться у висновках до Книги 1 та Книги 2 проєкту.

Проєкт містить значну кількість нових термінів та словосполучень, які замінюють уже звичні конструкції чинного цивільного законодавства.

Що саме зазначено у висновках НПУ

У правовому аналізі прямо сказано: «Певні терміни, які вживаються в проєкті, невідомо чи можуть взагалі бути перекладеними без врахування потрібного контексту».

Також у документі зазначено, що:

  • окремі поняття можуть ускладнити переклад кодексу іншими мовами;
  • нова термінологія потребуватиме додаткового контексту для правильного розуміння;
  • зміна усталених юридичних конструкцій може створити труднощі для міжнародного сприйняття документа.

Які терміни згадуються серед нової термінології

У Нотаріальній палаті наводять приклади формулювань, які пропонуються у проєкті нового ЦК:

  • «права людини» → «людські права»;
  • «обмеження прав» → «обмежування прав»;
  • «правові наслідки» → «юридичні наслідки»;
  • «за відсутності» → «за браком»;
  • «місце проживання фізичної або місцезнаходження юридичної особи» → «осідок».

Саме ці зміни НПУ відносить до нової термінології, яка може створити проблеми не лише для правозастосування в Україні, а й для перекладу документа іншими мовами.

У НПУ вважають, що нові формулювання ускладнюють сприйняття норм

У правовому аналізі зазначається, що значна кількість нових термінів:

  • ускладнює перше сприйняття норм права;
  • ускладнює співставлення проєкту з іншими законами та підзаконними актами;
  • є «досить дискусійною».

Крім того, у Нотаріальній палаті наголошують, що:

  • новий понятійний апарат може ускладнити розуміння тексту;
  • створити труднощі у правозастосуванні;
  • вплинути на співставлення нового кодексу з чинним законодавством.

НПУ заявила про непослідовність термінології

Окремо у документі звертається увага на те, що частина термінів у різних книгах проєкту використовується «не однаково та послідовно».

Через це Нотаріальна палата закликала забезпечити: «узгоджену та однакову термінологію по всьому кодифікованому акту».

Навіть перефразовані норми можуть мати юридичні наслідки

У висновках аналізу також підкреслюється, що навіть ті норми, які фактично перенесені з чинного Цивільного кодексу України, у проєкті часто перефразовані.

На думку НПУ, це може мати юридичні наслідки через зміну звичних юридичних конструкцій та понятійного апарату.

