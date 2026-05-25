Новий Цивільний кодекс переписує юридичний словник: частину термінів неможливо перекласти іншими мовами

У НПУ попередили, що окремі терміни нового ЦК можуть бути проблемними для перекладу іншими мовами.

Нотаріальна палата України у своєму правовому аналізі проєкту Цивільного кодексу України №15150, який пропонується як новий «Кодекс права приватного», заявила про можливі проблеми з перекладом частини нової юридичної термінології іншими мовами. Про це йдеться у висновках до Книги 1 та Книги 2 проєкту.

Проєкт містить значну кількість нових термінів та словосполучень, які замінюють уже звичні конструкції чинного цивільного законодавства.

Що саме зазначено у висновках НПУ

У правовому аналізі прямо сказано: «Певні терміни, які вживаються в проєкті, невідомо чи можуть взагалі бути перекладеними без врахування потрібного контексту».

Також у документі зазначено, що:

окремі поняття можуть ускладнити переклад кодексу іншими мовами;

нова термінологія потребуватиме додаткового контексту для правильного розуміння;

зміна усталених юридичних конструкцій може створити труднощі для міжнародного сприйняття документа.

Які терміни згадуються серед нової термінології

У Нотаріальній палаті наводять приклади формулювань, які пропонуються у проєкті нового ЦК:

«права людини» → «людські права»;

«обмеження прав» → «обмежування прав»;

«правові наслідки» → «юридичні наслідки»;

«за відсутності» → «за браком»;

«місце проживання фізичної або місцезнаходження юридичної особи» → «осідок».

Саме ці зміни НПУ відносить до нової термінології, яка може створити проблеми не лише для правозастосування в Україні, а й для перекладу документа іншими мовами.

У НПУ вважають, що нові формулювання ускладнюють сприйняття норм

У правовому аналізі зазначається, що значна кількість нових термінів:

ускладнює перше сприйняття норм права;

ускладнює співставлення проєкту з іншими законами та підзаконними актами;

є «досить дискусійною».

Крім того, у Нотаріальній палаті наголошують, що:

новий понятійний апарат може ускладнити розуміння тексту;

створити труднощі у правозастосуванні;

вплинути на співставлення нового кодексу з чинним законодавством.

НПУ заявила про непослідовність термінології

Окремо у документі звертається увага на те, що частина термінів у різних книгах проєкту використовується «не однаково та послідовно».

Через це Нотаріальна палата закликала забезпечити: «узгоджену та однакову термінологію по всьому кодифікованому акту».

Навіть перефразовані норми можуть мати юридичні наслідки

У висновках аналізу також підкреслюється, що навіть ті норми, які фактично перенесені з чинного Цивільного кодексу України, у проєкті часто перефразовані.

На думку НПУ, це може мати юридичні наслідки через зміну звичних юридичних конструкцій та понятійного апарату.

