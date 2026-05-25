Новий Цивільний кодекс переписує юридичний словник: частину термінів неможливо перекласти іншими мовами
Нотаріальна палата України у своєму правовому аналізі проєкту Цивільного кодексу України №15150, який пропонується як новий «Кодекс права приватного», заявила про можливі проблеми з перекладом частини нової юридичної термінології іншими мовами. Про це йдеться у висновках до Книги 1 та Книги 2 проєкту.
Проєкт містить значну кількість нових термінів та словосполучень, які замінюють уже звичні конструкції чинного цивільного законодавства.
Що саме зазначено у висновках НПУ
У правовому аналізі прямо сказано: «Певні терміни, які вживаються в проєкті, невідомо чи можуть взагалі бути перекладеними без врахування потрібного контексту».
Також у документі зазначено, що:
- окремі поняття можуть ускладнити переклад кодексу іншими мовами;
- нова термінологія потребуватиме додаткового контексту для правильного розуміння;
- зміна усталених юридичних конструкцій може створити труднощі для міжнародного сприйняття документа.
Які терміни згадуються серед нової термінології
У Нотаріальній палаті наводять приклади формулювань, які пропонуються у проєкті нового ЦК:
- «права людини» → «людські права»;
- «обмеження прав» → «обмежування прав»;
- «правові наслідки» → «юридичні наслідки»;
- «за відсутності» → «за браком»;
- «місце проживання фізичної або місцезнаходження юридичної особи» → «осідок».
Саме ці зміни НПУ відносить до нової термінології, яка може створити проблеми не лише для правозастосування в Україні, а й для перекладу документа іншими мовами.
У НПУ вважають, що нові формулювання ускладнюють сприйняття норм
У правовому аналізі зазначається, що значна кількість нових термінів:
- ускладнює перше сприйняття норм права;
- ускладнює співставлення проєкту з іншими законами та підзаконними актами;
- є «досить дискусійною».
Крім того, у Нотаріальній палаті наголошують, що:
- новий понятійний апарат може ускладнити розуміння тексту;
- створити труднощі у правозастосуванні;
- вплинути на співставлення нового кодексу з чинним законодавством.
НПУ заявила про непослідовність термінології
Окремо у документі звертається увага на те, що частина термінів у різних книгах проєкту використовується «не однаково та послідовно».
Через це Нотаріальна палата закликала забезпечити: «узгоджену та однакову термінологію по всьому кодифікованому акту».
Навіть перефразовані норми можуть мати юридичні наслідки
У висновках аналізу також підкреслюється, що навіть ті норми, які фактично перенесені з чинного Цивільного кодексу України, у проєкті часто перефразовані.
На думку НПУ, це може мати юридичні наслідки через зміну звичних юридичних конструкцій та понятійного апарату.
