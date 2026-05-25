Вчителів, медиків і соцпрацівників перевірятимуть через реєстр педофілів кожні три роки

В Україні хочуть заборонити працювати з дітьми без перевірки через реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

В Україні планують значно посилення захист дітей від сексуального насильства та злочинів проти статевої свободи і недоторканості. До Верховної Ради внесли законопроєкт № 15266, який пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та низки інших законів.

Однією з ключових новацій є обов’язкова перевірка працівників, які працюють із дітьми, через спеціальний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Мова йде про працівників:

закладів освіти;

медичних установ;

соціальних служб;

інших організацій, які працюють із дітьми.

Перевірку пропонують проводити перед прийняттям на роботу та надалі щонайменше раз на три роки.

За непроведення такої перевірки законопроєкт передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність для посадових осіб.

Окрім того, ініціатори документу хочуть посилити покарання за сексуальні злочини щодо дітей до 14 років, розширити перелік осіб, інформацію про яких вноситимуть до реєстру.

Законопроєкт розробили для приведення норм деяких законодавчих актів України у відповідність до положень Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Які зміни передбачає законопроєкт

Проєктом акта пропонується у Кодексі України про адміністративні правопорушення:

запровадити адміністративну відповідальність посадових осіб у випадку прийняття на роботу до закладу освіти, охорони здоров’я або іншої установи, організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за дітьми або надавати медичні, освітні соціальні послуги дітям, особи, без проведення стосовно неї перевірки щодо наявності заборони працювати у контакті з дітьми, а також не проведення такої перевірки після прийняття на роботу (доповнити статтею «188-58»);

наділити правом складати протоколи за вчинення цього адміністративного правопорушення уповноважені на те посадові особи органів Національної поліції, посадових осіб, уповноважених на те обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими державними адміністраціями, а також освітнього омбудсмена або уповноважених осіб служби освітнього омбудсмена;

у Кримінальному Кодексі України:

внести зміни до частини четвертої статті 152 (Зґвалтування) щодо посилення кримінального покарання за злочини щодо осіб, які не досягла чотирнадцяти років;

внести зміни до частини четвертої статті 153 (Сексуальне насильство) щодо заміни визначення «особа, яка не досягла чотирнадцяти років» на «малолітня особа»;

доповнити новою статтею 367-1 (Непроведення перевірки заборони працювати з дітьми у контакті з дітьми) умовами настання кримінальної відповідальності за невиконання обов’язку проводити перевірку щодо наявності заборони працювати у контакті з дітьми щодо осіб, які працюють в закладі освіти, охорони здоров’я або іншої установи, організації, зобов’язаної здійснювати нагляд за дітьми або надавати медичні, освітні соціальні послуги дітям, особи, без дотримання передбаченого законом обов’язку проведення стосовно неї перевірки, якщо останньою було вчинено кримінальне правопорушення проти статевої свободи та недоторканості дитини, яка перебувала під наглядом або отримувала послуги у зазначеному закладі, установі чи організації.

З метою ефективної реалізації зазначених вище норм до Кримінально-виконавчого кодексу України пропонується:

1) внести зміни до статті 6-1, виклавши назву статті в редакції: «Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту», функції Держателя Єдиного реєстру – центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, передбачити, що порядок його формування та ведення затверджується Кабінетом Міністрів України, вдосконалити інформаційну взаємодію та обмін даними з іншими державними реєстрами.

2) доповнити новою статтею 6-2 (Облік осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини), де пропонується:

вносити відомості про осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, до модулю обліку осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини;

вносити до модулю відомості лише стосовно дорослих осіб;

визначити перелік суб’єктів, які мають право на отримання інформації щодо факту перебування конкретної особи у модулі;

закріпити обов’язок надавати інформацію з модуля на запит осіб, зазначених у цій статті, у термін не більше семи робочих днів з дня його отримання.

У Законі України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» пропонується встановити адміністративний нагляд щодо повнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості не тільки щодо малолітньої, а також і неповнолітньої особи. Водночас пропонується слово «міліція» замінити словами «орган Національної поліції» з метою приведення у відповідність до Закону України «Про Національну поліції».

У Законі України «Про охорону дитинства передбачено обов’язок посадової особи здійснювати перевірку відсутності заборони працювати в контакті з дітьми під час прийняття на роботу до закладу освіти, охорони здоров’я або іншої установи, організації, незалежно від форм власності, а також періодично після прийняття на роботу, але не рідше, ніж один раз в три роки.

У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» визначено, що не можуть бути прийняті на роботу (а прийняті – підлягають звільненню) в органах і службах у справах дітей, спеціальних установах та закладах для дітей, особи, яким заборонено працювати у контакті з дітьми відповідно до частини одинадцятої статті 10 Закону України «Про охорону дитинства».

У Законі України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту» визначено обов’язок засновника, керівника закладу освіти забезпечити контроль за дотриманням заборони щодо праці в контакті з дітьми, встановленої частиною одинадцятою статті 10 Закону України «Про охорону дитинства».

Проблема призначення на посади без перевірки інформації з Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи

Відповідно до Закону України від 19 грудня 2019 року № 409-IX наказом Міністерства юстиції від 24 березня 2020 року № 1180/5 в Єдиному реєстрі засуджених та осіб, узятих під варту створено Єдиний реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (ЄРЗСН), який є складовою частиною Реєстру та містить відомості про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, у тому числі осіб, судимість яких за такі кримінальні правопорушення знята або погашена в установленому законом порядку. Держателем реєстру є Міністерство юстиції.

На сьогодні ЄРЗСН – це автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, у тому числі осіб, судимість яких за такі злочини знята або погашена в установленому законом порядку.

Водночас мети функціонування в Реєстру в повній мірі не досягнуто, оскільки у законодавстві не передбачено обов’язку перевіряти факт наявності заборони щодо праці в контакті з дітьми шляхом визначення факту перебування в Реєстрі особи, яка претендує на зайняття посад, яка передбачає роботу з дітьми. Окрім того, не встановлена відповідальність за призначення на посаду без дотримання обов’язку щодо перевірки факту перебування конкретної особи в Реєстрі.

Відтак, виникає потреба у змінах. Перевірку хочуть проводити шляхом безпосереднього отримання інформації з ЄРЗСН відповідними службовими особами до прийняття на роботу, а також в майбутньому, але не рідше, ніж один раз в три роки.

Крім того, положення Конвенції про захист від сексуального насильства стосується усіх дітей, а не лише малолітніх, у зв’язку з чим в Україні хочуть розширити коло осіб, інформація про яких має бути внесена до ЄРЗСН, а також визначити перелік кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини, зокрема за статтями 152, 153, 154, 155, 156, 1561 Кримінального кодексу України, обвинувальний вирок суду щодо яких набрав законної сили та містить рішення про включення інформації про засудженого за кримінальне правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини до модуля обліку осіб, засуджених за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості дитини.

