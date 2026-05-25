Для українців за кордоном розробляють цифрову платформу, щоб розповісти, що їх буде чекати вдома

Інформація на платформі має допомогти українцям за кордоном отримувати верифіковану та практичну інформацію про можливості в Україні та конкретних громадах.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявив, що уряд за участі партнерів розробляє цифрову платформу «Додому» для підтримки повернення та реінтеграції українців, які перебувають за кордоном.

Він акцентував, що при плануванні повернення людина має отримувати не фрагменти інформації чи окремі послуги, а зрозумілий маршрут підтримки.

«Для багатьох людей питання повернення напряму пов’язане з тим, чи бачать вони зрозуміле майбутнє в Україні. Людина має отримати чесну, доступну і практичну відповідь: що мене чекає в Україні і на яку підтримку я можу розраховувати? Тому наше спільне завдання – не закликати людей повертатися будь-якою ціною, а створити реальні умови для добровільного, поінформованого і сталого повернення», – зазначив він під час робочої зустрічі з представниками понад 260 громад з різних регіонів України.

Під час зустрічі учасникам представили концепцію цифрової платформи «Додому» – інструменту для планування повернення та реінтеграції українців.

У Мінсоцполітики пояснили, що платформа міститиме інформаційні профілі громад із верифікованими даними про:

житло;

працевлаштування;

доступ до освіти;

соціальні послуги;

медичну допомогу;

Офіційно цифрову платформу презентують під час Конференції з питань відновлення України (URC 2026), що відбудеться 25-26 червня у Ґданську.

Окрім того, України хоче отримати дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. За словами Улютіна, йдеться, зокрема, про облік вразливих категорій населення, що необхідно для планування політики повернення та підготовки громад до прийому людей.

