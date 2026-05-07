В уряді розповіли, як готуються до повернення українців з-за кордону

В уряді розповіли, які рішення впроваджуються для реінтеграції українців.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін під час участі у Другому Міжнародному форумі з огляду міграції (IMRF) у США підняв питання щодо повернення та реінтеграції українців додому.

Під час обговорень Міністр наголосив, що мільйони українців були змушені виїхати через безпекові ризики, а ще мільйони залишаються внутрішньо переміщеними особами. Він підкреслив, що характер переміщення є нерівномірним і залежить від ситуації в країні.

«Передусім, стале повернення залежить від спроможності систем приймати людей, зокрема на рівні громад. Адже рішення повернутися приймаються не лише з огляду на безпеку, а й на те, чи зможуть люди відбудувати своє життя – чи є житло, доступ до послуг, школи для дітей, медична допомога та можливості для працевлаштування», – зазначив Денис Улютін.

За його словами, держава спрямовує зусилля на розбудову системи та забезпечення її готовності до повернення громадян. Зокрема, Україна розвиває мережу соціальних послуг на рівні громад, включно з Центрами життєстійкості, які надають психосоціальну підтримку та практичну допомогу.

Крім того, держава посилює підтримку внутрішньо переміщених осіб через житлові рішення, такі як субсидії на оренду, пільгові іпотечні програми та інтеграцію в приймаючі громади. При цьому політика щодо ВПО формується з урахуванням як внутрішньої інтеграції, так і майбутнього повернення громадян з-за кордону.

Окрему увагу під час форуму приділили темі даних і міжнародної співпраці. Денис Улютін зазначив, що ефективність управління міграційними процесами напряму залежить від якості даних та систем, на яких воно ґрунтується.

«Коли мільйони людей переміщуються за короткий час, як всередині країни, так і за її межами, рішення потрібно ухвалювати швидко: хто потребує підтримки, де перебувають люди, які послуги їм необхідні та як планувати повернення. Без надійних і взаємопов’язаних даних це перетворюється на припущення. Україні довелося створювати цю спроможність у режимі реального часу», – наголосив Міністр.

Він додав, що Україна продовжує розвивати цифрові інструменти та державні реєстри. Зокрема, ці інструменти використовуються для надання соціальної підтримки, а також поступово інтегруються у систему гуманітарного реагування разом із міжнародними партнерами.

Раніше, як розповідала «Судово-юридична газета», під час участі у заході високого рівня в Брюсселі, присвяченому подальшому перебуванню громадян України в країнах ЄС та їхньому поверненню додому, заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська представила ключові принципи, на яких має ґрунтуватися покроковий план щодо поетапного завершення дії Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців.

Зокрема, вона наголосила, що Україна спільно з європейськими партнерами координує подальші кроки, аби цей процес був справедливим, передбачуваним і заснованим на повазі до вибору людей.

«Наша спільна робота з ЄС щодо майбутніх змін для українців базується на трьох ключових принципах: єдності, гідності та партнерстві. Єдність це про підтримку зв’язку українців із Батьківщиною, один з одним і з Європою. Гідність полягає у визнанні того, що українці за кордоном беруть активну участь у житті країн, які їх прихистили, а не є тягарем для них», — зазначила заступниця Міністра.

