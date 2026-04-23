ЄС фіксує рекордну кількість іммігрантів: українці — серед основних заявників на притулок у Франції

Які країни Європейського Союзу найбільше приймають іммігрантів і звідки вони приїжджають.

Фото: Curated Lifestyle / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кількість іммігрантів у Європейському Союзі у 2025 році досягла рекордного рівня — 64,2 мільйона, що на 2,1 мільйона більше, ніж роком раніше. Про це йдеться у аналітиці Центру досліджень та аналізу міграції при RFBerlin.

Згідно зі звітом, показник суттєво зріс порівняно з 2010 роком, коли в ЄС проживало близько 40 мільйонів іммігрантів. Дані базуються на інформації Євростату та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Найбільшою країною-приймачем мігрантів залишається Німеччина, де проживає майже 18 мільйонів іноземців. При цьому близько 72% із них — особи працездатного віку. Водночас Іспанія продемонструвала найшвидше зростання: за рік кількість іноземного населення там збільшилася приблизно на 700 тисяч і досягла 9,5 мільйона.

Один із авторів дослідження Томмазо Фраттіні зазначив, що Німеччина залишається головним напрямком для мігрантів у Європі як за абсолютними показниками, так і відносно чисельності населення.

У дослідженні також підкреслюється нерівномірність міграційних потоків у межах ЄС. Зокрема, найвищу частку іммігрантів відносно населення мають Люксембург, Мальта та Кіпр.

Клопотання про надання притулку переважно концентруються у кількох країнах. Майже три чверті всіх заяв припадають на Іспанію, Італію, Францію та Німеччину. При цьому саме Німеччина прийняла найбільшу кількість біженців — близько 2,7 мільйона осіб.

Водночас у 2025 році загальна кількість заяв про надання притулку в ЄС становила 669 365, що на 26,6% менше порівняно з 2024 роком. Найбільше заяв подано в Іспанії — близько 141 тисячі, далі йдуть Італія (127 тисяч), Франція (116 тисяч) та Німеччина (113 тисяч). Разом ці країни формують близько 74% усіх заяв у ЄС.

Поза цією групою кількість звернень різко зменшується. Греція є єдиною іншою державою з відносно високим показником — близько 55 тисяч заяв, тоді як в інших країнах цей показник не перевищує 30 тисяч.

Аналітики відзначають, що попри високу концентрацію заяв у кількох державах, структура походження заявників суттєво відрізняється. У Німеччині значну частку становлять громадяни Афганістану та Сирії (разом близько 42%), а також Туреччини (11%). В Іспанії домінують заявники з Венесуели (близько 60%) і Малі (11%).

У Італії структура більш різноманітна: найбільшу частку становлять громадяни Бангладешу (22%), Перу (12%), Єгипту та Пакистану (по 8–9%). У Франції розподіл є найбільш фрагментованим — жодна країна не домінує, а серед основних — Україна, Демократична Республіка Конго та Афганістан (приблизно по 10%).

Раніше ми розповідали, що Іспанія легалізує 500 тисяч мігрантів, адже Верховний суд відмовився терміново зупиняти рішення уряду. Йдеться про ініціативу, яка має дозволити близько 500 тисячам мігрантів, що перебувають в Іспанії без легального статусу, інтегруватися в систему — офіційно працювати, сплачувати податки та отримати права й обов’язки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.