Одне порушення — догана, наступне — звільнення: для держслужбовців пропонують нову систему покарань

Законопроєкт пропонує запровадити чітку систему покарань для держслужбовців — від зауваження до втрати посади.

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав концепцію масштабного оновлення правил державної служби, яке має зробити дисциплінарні процедури більш зрозумілими, а взаємодію державних органів із працівниками — більш сучасною та цифровізованою.

Проєкт закону пропонує не лише переглянути механізми притягнення держслужбовців до відповідальності, а й врегулювати низку практичних питань проходження служби — від електронного листування та розгляду скарг до професійного навчання й роботи дисциплінарних комісій.

Запропоновані зміни мають усунути прогалини, які роками накопичувалися у законодавстві про державну службу, та підвищити довіру громадян до державних інституцій.

Комітет розглянув законопроєкт №15190 «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби та удосконалення порядку дисциплінарного провадження».

Члени комітету дійшли висновку, що документ може сприяти підвищенню довіри громадян до органів влади та забезпеченню більш ефективної дисциплінарної практики щодо державних службовців, однак рекомендували врахувати висловлені зауваження та пропозиції.

Законопроєкт підготовлено Національним агентством України з питань державної служби. Його метою є оновлення порядку проходження державної служби, усунення застарілих норм, уточнення дисциплінарних процедур та посилення відповідальності за повторні дисциплінарні проступки.

Які зміни до дисциплінарної відповідальності держслужбовців пропонує законопроєкт

Серед ключових новацій документа — запровадження чіткішої системи дисциплінарних стягнень. Пропонується закріпити чотири види дисциплінарної відповідальності: зауваження, догану, попередження про неповну службову відповідність та звільнення з посади державної служби.

При цьому законопроєкт передбачає механізм поступового посилення відповідальності у разі повторного вчинення аналогічного дисциплінарного проступку протягом строку дії попереднього стягнення. У такому випадку до державного службовця може бути застосовано більш суворе дисциплінарне стягнення — від догани до попередження про неповну службову відповідність або звільнення.

Окремо пропонується віднести до дисциплінарних проступків випадки, коли державного службовця визнано винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо суд не застосував до нього заборону обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. За такі порушення може застосовуватися попередження про неповну службову відповідність, а в разі повторності протягом року — звільнення.

Як зміниться порядок дисциплінарного провадження щодо державних службовців

Документ також деталізує порядок дисциплінарного провадження. Передбачається, що дисциплінарні комісії щодо державних службовців категорій «Б» і «В» утворюватимуться у кожному державному органі, а для керівників державної служби та їхніх заступників — у державному органі вищого рівня. До складу комісії мають входити представник кадрової служби, юрист та представник профспілки або представник державних службовців.

Законопроєкт встановлює, що строк дисциплінарного провадження визначатиметься рішенням про його відкриття, а порядок проведення таких проваджень затверджуватиме Кабінет Міністрів.

Перед накладенням дисциплінарного стягнення державний службовець матиме право надати письмові пояснення щодо обставин справи. Водночас відмова від надання пояснень не перешкоджатиме розгляду дисциплінарного провадження та ухваленню рішення.

Також пропонується уточнити правила відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків під час дисциплінарного провадження. Тривалість такого відсторонення не зможе перевищувати строку проведення самого дисциплінарного провадження.

Електронна пошта та повідомлення: як держслужбовців інформуватимуть про рішення

Суттєві зміни стосуються й комунікації між державним органом та службовцем. Законопроєкт дозволяє офіційно доводити до відома державних службовців документи та інформацію не лише шляхом особистого вручення чи поштового відправлення, а й за допомогою електронних комунікацій.

Для цього держслужбовці будуть зобов’язані повідомляти кадровим підрозділам свої електронні адреси та інші контактні дані. Надсилати документи можна буде на електронну пошту або через інші електронні засоби зв’язку, визначені законодавством.

Що зміниться у професійному навчанні державних службовців

Крім дисциплінарних питань, документ оновлює підходи до професійного навчання державних службовців. Передбачається, що навчання, у тому числі за кордоном, може фінансуватися не лише з державного бюджету, а й з інших не заборонених законом джерел.

Потреби у навчанні визначатимуться спільно безпосереднім керівником та самим державним службовцем з урахуванням результатів оцінювання службової діяльності.

Також пропонується запровадити індивідуальні програми професійного розвитку державних службовців. Їх виконання враховуватиметься під час оцінювання результатів службової діяльності.

Навіщо пропонують змінити закон про державну службу

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт покликаний усунути правові прогалини та застарілі положення законодавства про державну службу, які були виявлені під час його практичного застосування.

Серед іншого, пропонується виключити норми, які втратили актуальність після реформ державного управління та змін у законодавстві про освіту, а також уточнити термінологію і процедури для забезпечення єдиного підходу до проходження державної служби.

Автори документа наголошують, що реалізація запропонованих змін не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів.

Яких результатів очікують від законопроєкту №15190

За оцінкою НАДС, ухвалення законопроєкту має забезпечити більш чіткі та зрозумілі правила проходження державної служби, удосконалити дисциплінарні процедури та сприяти дотриманню принципів державної служби.

У відомстві вважають, що зміни сприятимуть підвищенню рівня довіри громадян до органів державної влади, забезпечать більш ефективне застосування дисциплінарних механізмів та усунуть прогалини, які виникли під час практичного застосування чинного законодавства.

