Уряд оновив систему бронювання – які обов’язки тепер у підприємств і працівників

Роботодавцям необхідно оновити документи, перевірити критерії та не затягувати подання заяв.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України оприлюднив нашумілу Постанову № 692, яка внесла суттєві зміни до базової Постанови № 76 від про порядок бронювання військовозобов’язаних.

В уряді наголосили, що нові правила не скасовують бронювання для бізнесу. Їхня мета — зберегти баланс між потребами оборони та економіки, а також забезпечити, щоб бронювання отримували лише ті підприємства та працівники, які дійсно є критично важливими для держави, громад, оборони та економіки.

Основні зміни

Зарплатний критерій

Як пояснюють в Мінекономіки одним із ключових нововведень є вимога до рівня заробітної плати. Для підтвердження критичності підприємства та для бронювання працівника встановлено мінімальний рівень нарахованої зарплати — три мінімальні заробітні плати, що становить 25 941 грн.

Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, передбачено окрему умову — 2,5 мінімальної заробітної плати, або 21 618 грн.

Облік працівників за сумісництвом

Працівники, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав, враховуватимуться у квоту бронювання лише один раз — за основним місцем роботи. Це має унеможливити подвійний облік однієї особи в різних підприємствах.

Перегляд критеріїв критичності

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають оновити та затвердити власні критерії критичності за погодженням з Міністерством оборони та Міністерством економіки. Після цього підприємства зі статусом критично важливих повинні підтвердити відповідність новим вимогам.

Перехідний період

Уряд передбачив перехідний механізм. Чинний статус критичності підприємств не скасовується автоматично. До 1 вересня також зберігається чинне бронювання військовозобов’язаних працівників таких підприємств.

Роз’яснення щодо окремих питань

Що змінилося для державних і комунальних підприємств

Зміни щодо рівня середньої заробітної плати не поширюються на державні та комунальні підприємства.

Що робити заброньованому працівнику

Працівникам не потрібно самостійно подавати документи для підтвердження критичності підприємства. Водночас їм радять перевіряти чинність бронювання у роботодавця, актуальність військово-облікових даних і свій статус у відповідальної особи.

Що мають зробити підприємства

Уповноважені особи повинні перевірити відповідність оновленим критеріям, переглянути списки працівників для бронювання, врахувати сумісників, оцінити рівень зарплат, підготувати документи для підтвердження критичності та не відкладати подання заяв.

