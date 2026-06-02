ВРП продовжила відсторонення судді Івана Посохова через справу про вимагання хабаря від адвоката

Суддю Івана Посохова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Вищою радою правосуддя розглянуто клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення відрядженого до Сторожинецького районного суду Чернівецької області судді Сіверськодонецького міського суду Луганської області Івана Посохова від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 27, частиною третьою статті 369 Кримінального кодексу України

Клопотання до ВРП подав заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко.

Обставини справи та доводи сторони обвинувачення

Згідно з версією органу досудового розслідування Іван Посохов вчинив дії, спрямовані на підбурення адвоката та її підзахисного до надання неправомірної вигоди (30 000 доларів США).

Відповідно до доводів клопотання обставини, які стали підставою для тимчасового відсторонення судді Івана Посохова від здійснення правосуддя, продовжують існувати.

Крім того, наявність кримінального провадження за підозрою судді у вчиненні корупційного кримінального правопорушення (у цьому випадку тяжкого корупційного злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої), не узгоджується з нормами Кодексу суддівської етики та встановленими ним морально-етичними принципами, що, відповідно, унеможливлює здійснення таким суддею правосуддя від імені України.

Доводи сторони захисту

Після виступу прокурора слово було надано адвокату Івану Чумаку. Адвокат виступив проти відсторонення судді, наголосивши на відсутності ризиків та недопустимості доказів.

Як зауважив адвокат, станом на сьогодні незважаючи, що вже пройшло три місяці після повідомлення про підозру, жодної скарги, повідомлення чи зауваження від учасників кримінального провадження не надійшло до правоохоронних органів. Іван Посохов не впливає ні на заявника, ні на свідків, ні на детективів.

Додатково свою позицію сторона захисту виклала у запереченні на клопотання, яке долучено до матеріалів справи.

Рішення Вищої Ради правосуддя

ВРП проаналізувавши клопотання та ризики, заслухавши доводи сторін ухвалила рішення про задоволення клопотання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка Олександра Васильовича та продовжила до 2 серпня 2026 року строк тимчасового відсторонення судді Сіверськодонецького міського суду Луганської області Посохова Івана Сергійовича від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

