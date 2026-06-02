ВСП продлил отстранение судьи Ивана Посохова по делу о вымогательстве взятки у адвоката

11:35, 2 июня 2026
Судья Иван Посохов временно отстранён от осуществления правосудия.
Фото: ti-ukraine.org
Высший совет правосудия рассмотрел ходатайство о продлении срока временного отстранения откомандированного в Сторожинецкий районный суд Черновицкой области судьи Северскодонецкого городского суда Луганской области Ивана Посохова от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью четвёртой статьи 27, частью третьей статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Ходатайство в ВСП подал заместитель Генерального прокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко.

Обстоятельства дела и доводы стороны обвинения

Согласно версии органа досудебного расследования, Иван Посохов совершил действия, направленные на подстрекательство адвоката и её подзащитного к предоставлению неправомерной выгоды (30 000 долларов США).

В соответствии с доводами ходатайства, обстоятельства, которые стали основанием для временного отстранения судьи Ивана Посохова от осуществления правосудия, продолжают существовать.

Кроме того, наличие уголовного производства по подозрению судьи в совершении коррупционного уголовного правонарушения (в данном случае тяжкого коррупционного преступления, за совершение которого законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой), не согласуется с нормами Кодекса судейской этики и установленными им морально-этическими принципами, что, соответственно, делает невозможным осуществление таким судьёй правосудия от имени Украины.

Доводы стороны защиты

После выступления прокурора слово было предоставлено адвокату Ивану Чумаку. Адвокат выступил против отстранения судьи, подчеркнув отсутствие рисков и недопустимость доказательств.

После выступления прокурора слово было предоставлено адвокату Ивану Чумаку. Защитник категорически выступил против продления временного отстранения судьи Ивана Посохова, подчеркнув отсутствие каких-либо рисков и недопустимость доказательств, на которых основывается ходатайство.

Адвокат обратил внимание, что с момента сообщения о подозрении прошло уже три месяца, однако за это время в правоохранительные органы не поступило ни одной жалобы, сообщения или замечания от участников уголовного производства. Иван Посохов не осуществляет никакого влияния ни на заявителя, ни на свидетелей, ни на детективов.

Дополнительно свою позицию сторона защиты изложила в письменном возражении на ходатайство, которое было приобщено к материалам дела.

Решение Высшего совета правосудия

ВСП, проанализировав ходатайство и риски, заслушав доводы сторон, приняла решение об удовлетворении ходатайства заместителя Генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко Александра Васильевича и продлила до 2 августа 2026 года срок временного отстранения судьи Северскодонецкого городского суда Луганской области Посохова Ивана Сергеевича от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

