Есть ли льготы по уплате земельного налога для юридических лиц

10:01, 2 июня 2026
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что статьей 282 Налогового кодекса Украины определены льготы по уплате земельного налога для юридических лиц.

В частности, от уплаты налога освобождаются:

  • санаторно-курортные и оздоровительные учреждения общественных объединений лиц с инвалидностью, реабилитационные учреждения общественных объединений лиц с инвалидностью;
  • общественные объединения лиц с инвалидностью Украины, предприятия и организации, созданные общественными объединениями лиц с инвалидностью и союзами таких объединений и находящиеся в их полной собственности, где в течение предыдущего календарного месяца количество лиц с инвалидностью, для которых это основное место работы, составляет не менее 50% среднеучетной численности штатных работников при условии, что фонд оплаты труда таких лиц составляет в течение отчетного периода не менее 25% общих расходов на оплату труда. Указанные предприятия и организации имеют право применять льготу при наличии разрешения на ее использование, выданного уполномоченным органом в соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине»;
  • базы олимпийской и паралимпийской подготовки, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Украины;
  • дошкольные и общеобразовательные учебные заведения независимо от формы собственности и источников финансирования, учреждения культуры, науки (кроме национальных и государственных дендрологических парков) (при условии использования по целевому назначению), образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов;
  • государственные и коммунальные детские санаторно-курортные учреждения и учреждения оздоровления и отдыха, а также детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Украины, находящиеся на балансе предприятий, учреждений и организаций, являющихся неприбыльными и включенных контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций. В случае исключения из Реестра декларация подается в течение 30 календарных дней со дня исключения, а налог уплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем исключения;
  • государственные и коммунальные центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, центры физического здоровья населения, центры развития физической культуры и спорта лиц с инвалидностью, детско-юношеские спортивные школы, а также спортивные сооружения всеукраинских физкультурно-спортивных обществ, их местных отделений и обособленных подразделений, являющихся неприбыльными и включенными в Реестр неприбыльных учреждений и организаций — за земельные участки, на которых размещены их спортивные сооружения. В случае исключения из Реестра применяется аналогичный порядок подачи декларации и уплаты налога.

В ГНС добавили, что указанная категория предприятий обязана подавать налоговую отчетность по плате за землю в соответствии со ст. 286.2 Налогового кодекса Украины с обязательным заполнением граф 18–22 раздела I «Налоговая льгота» декларации по плате за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности), с указанием кода льготы, размера льготы, даты начала и окончания ее применения и суммы льготы по каждому земельному участку.

