Кто отвечает, если вам продали брак на маркетплейсе: почему платформа не виновата, даже если вас обманули

Украинские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупками на маркетплейсах и в соцсетях: решающим фактором является не факт некачественного товара, а определение надлежащего продавца и соблюдение процедур возврата.

Сегодня покупка товаров на маркетплейсе иногда напоминает игру в рулетку: вы можете получить флагманский смартфон, а можете — кусок пластика или устройство, которое заблокируется через час. При этом громкое название маркетплейса не гарантирует безопасных покупок.

Наибольшая ошибка покупателя — считать, что маркетплейсы ответственны за все, что продается на их сайтах. На самом же деле большинство крупных площадок — это лишь цифровые витрины, которые сдают место другим продавцам.

Важное правило, которое определяет ответственность в случае некачественного товара, купленного на маркетплейсе, довольно простое. Ответственным в потребительском споре всегда является тот субъект, который указан в фискальном чеке или товарном документе как продавец.

Как правило, это конкретный ФОП или юридическое лицо, официально осуществившее продажу. Именно этот субъект несет полную ответственность за качество товара, гарантийные обязательства и возврат средств в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей».

В то же время маркетплейс в большинстве случаев выступает лишь как информационная или посредническая площадка и не является стороной договора купли-продажи. Это означает, что платформа формально не отвечает за качество товара, если продавцом выступает сторонний ФОП или компания.

Обязанности маркетплейса

Несмотря на отсутствие прямой ответственности за товар, закон возлагает на онлайн-площадки другую важную обязанность — обеспечить доступ потребителя к полной информации о продавце.

В частности, потребитель имеет право получить:

полное наименование продавца,

юридический адрес,

контактные данные для связи,

идентификационные данные субъекта хозяйствования.

Если маркетплейс отказывается предоставлять эту информацию или усложняет ее получение, это может расцениваться как нарушение прав потребителя. В таких случаях, когда маркетплейс не раскрывает данные о ФОП или компании, потребитель имеет право обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу.

Такие действия могут квалифицироваться как нарушение законодательства о защите прав потребителей, поскольку без идентификации продавца фактически исключается защита прав в судебном порядке.

Дропшипперы: скрытое звено в цепи продаж

Дропшиппинг — это модель, где продавец лишь принимает заказ, а товар едет непосредственно со склада поставщика. Когда приходит брак, такие «дропшипперы» часто ссылаются на то, что они просто посредники, а все претензии должны направляться производителю.

В законодательстве Украины термин «дропшиппер» отсутствует и не имеет самостоятельного правового статуса. Важна не модель продажи, а фактическая сторона договора купли-продажи.

Если оплата за товар осуществлялась на банковскую карту или счет конкретного лица, или именно оно указано в качестве отправителя в товаросопроводительных документах (накладной, чеке, квитанции), такое лицо считается продавцом в правовом смысле.

Все внутренние коммерческие договоренности между посредниками, в частности аргументы вроде «товар не принимает склад» или «поставщик отказал в возврате», не влияют на права потребителя и не могут ограничивать его требования.

Потребитель имеет право предъявлять требования о возврате средств, обмене или устранении недостатков исключительно к тому субъекту хозяйствования, которому была осуществлена оплата и который выступает стороной договора.

Чек-лист для безопасных онлайн-покупок

Онлайн-торговля регулируется, в частности, ст. 13 Закона Украины «О защите прав потребителей», которая обязывает продавца предоставлять потребителю полную и достоверную информацию до момента заключения договора.

Чтобы минимизировать риски, стоит проверить ключевые параметры еще до оформления заказа.

Перед покупкой убедитесь, что на странице товара или в разделе продавца указано:

полное наименование продавца (ФОП или юридическое лицо);

юридический адрес и контактные данные;

порядок подачи и рассмотрения претензий;

основные характеристики товара;

полная цена, включая доставку и дополнительные платежи;

условия оплаты и поставки;

гарантийные обязательства;

порядок расторжения договора и возврата товара.

Отсутствие этой информации является показателем повышенного риска для потребителя.

Поскольку онлайн-покупка базируется на визуальном описании, обязательно проверяйте товар непосредственно в отделении почтового оператора.

Алгоритм возврата средств за некачественный товар

Если повреждение обнаружено при получении посылки, необходимо сразу составить акт о повреждении в присутствии представителя службы доставки. Дополнительно стоит зафиксировать состояние товара с помощью фото- и видеосъемки.

Эти материалы в дальнейшем могут стать ключевыми доказательствами в случае спора.

Фискальный чек или другой расчетный документ является базовым доказательством факта покупки товара. Без него доказать сам факт приобретения значительно сложнее.

Если товар был отправлен без чека, это может рассматриваться как нарушение правил торговли, и об этом стоит отдельно указывать в письменной претензии.

Переписка в мессенджерах не имеет надлежащей юридической силы. Для защиты прав потребителя необходимо направить продавцу официальное письменное заявление о расторжении договора купли-продажи, возврате средств или замене товара. Именно этот документ запускает формальную процедуру урегулирования спора. В случаях, когда речь идет о товаре надлежащего качества, закон предусматривает возможность возврата в течение 14 дней при условии сохранения товарного вида.

Если проводится проверка качества или экспертиза, она также должна быть осуществлена в разумные сроки — обычно до 14 дней. Пропуск сроков или отсутствие надлежащего оформления возврата может стать основанием для отказа в возврате средств.

Когда суд может отказать в возврате средств?

Дело № 127/4930/25 о «заблокированном» Samsung S24 Ultra продемонстрировало сразу два важных аспекта: риски приобретения техники на вторичном рынке и требования к соблюдению процессуальных норм при рассмотрении споров.

Истица приобрела мобильный телефон за 35 500 грн через онлайн-объявления на OLX. Позже выяснилось, что устройство было заблокировано из-за неуплаты рассрочки предыдущим владельцем в Польше, что фактически сделало невозможным его использование.

В связи с этим был подан иск в суд. Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций, которые удовлетворили иск, обратив внимание не на сам факт покупки товара, а на нарушение процессуальных гарантий во время рассмотрения дела.

Суды предыдущих инстанций направляли судебные повестки продавцу по неправильному адресу, несмотря на наличие в материалах дела справки о его фактическом месте регистрации. Это привело к тому, что ответчик фактически не был надлежащим образом уведомлен о рассмотрении дела.

Суд подчеркнул, что рассмотрение дела без участия стороны, которая не была надлежащим образом уведомлена, является существенным нарушением права на справедливый суд. Такие действия противоречат статье 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и принципу равенства сторон в судебном процессе.

Даже в спорах относительно очевидно проблемного товара результат дела может зависеть не только от сути претензий, но и от того, были ли соблюдены базовые стандарты судопроизводства.

Судебный спор по поводу робота-пылесоса Midea в деле № 639/5430/25 показателен для конфликтов между потребителями и сервисными центрами относительно причин выхода техники из строя.

Покупатель обратился с требованием вернуть деньги за робот-пылесос, который перестал работать примерно через месяц после покупки. Устройство было передано на диагностику в сервисный центр. По результатам проверки специалисты обнаружили следы попадания жидкости на плату управления и пришли к выводу, что поломка возникла в результате нарушения правил эксплуатации — в частности, залития устройства сверху. На этом основании в гарантийном обслуживании и требовании о возврате средств было отказано.

Суд отказал в удовлетворении иска, признав акт технической экспертизы сервисного центра надлежащим и допустимым доказательством.

Хотя в спорах о качестве товара общее бремя доказывания причин поломки часто возлагается на продавца или исполнителя гарантийного ремонта, потребитель имеет право оспорить выводы сервисного центра путем проведения независимой экспертизы.

Дело № 682/347/25: куртка из Instagram. Истица заказала через Instagram-магазин джинсовые брюки и куртку на общую сумму 10 300 грн. Оплата была осуществлена двумя платежами на карту продавца: 3000 грн аванса и 7300 грн остатка. Товар был получен, однако покупатель заявила, что куртка не соответствует ее ожиданиям и заказу.

Суд установил, что истица впервые выдвинула требование о возврате средств, пропустив 14-дневный срок, установленный законом для возврата товара надлежащего качества. Суд отметил, что потребитель теряет право требования, если не укладывается в этот термин.

Кроме того, суд разъяснил, что требование о расторжении договора купли-продажи напрямую связано с фактическим возвратом товара продавцу.

Расторжение договора купли-продажи предусматривает двусторонний возврат — покупатель возвращает товар, а продавец возвращает деньги. Невозможно одновременно требовать компенсацию и сохранять вещь у себя.

Истица ссылалась на то, что фактически не могла осуществить возврат товара, поскольку продавец отказался предоставить адрес для отправки, а фискальный чек не был выдан.

Суд отметил, что покупатель получал товар через службу доставки, поэтому имел возможность осуществить обратную отправку по адресу, указанному в накладной перевозчика. Отсутствие дополнительно предоставленного продавцом адреса в мессенджере не было признано обстоятельством, делающим невозможным возврат товара.

Таким образом, суд подчеркнул: логистические реквизиты доставки являются достаточным основанием для организации возврата.

